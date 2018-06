di Christian Diociaiuti

RIETI - Si dilatano ancora in tempi in casa Rieti. Il nuovo consiglio di amministrazione del club, preannunciato per oggi, non si farà. Rimane, dunque, ancora il velo sulla proprietà, coi tifosi che aspettavano il nuovo organo societario per capire di più e non rimanere ancorati alla sola figurandi Gianluca Marini, che dal closing rappresenta la nuova proprietà. Curci è fuori città fino al weekend incluso e il cda non si farà. Obbligo che potrebbe anche congelare la nomina del nuovo tecnico e far slittare un più definito movimento di mercato.



"L’Fc Rieti 1936 S.r.l. - ha scritto il Rieti su Facebook - comunica che il Cda previsto nel primo pomeriggio di oggi 21 Giugno subirà un rinvio. La presenza del Sign. Riccardo Curci è indispensabile per chiudere la passata gestione, ratificare le nuove cariche ed aprire il nuovo ciclo societario. Mancando il Presidente uscente che si trova fuori sede per motivi professionali, avendo tentato invano ad essere presente, fa venire meno i capisaldi per lo svolgimento del Cda programmato che quindi è stato rinviato ai primi giorni della prossima settimana".

Giovedì 21 Giugno 2018



