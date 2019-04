I 20 CONVOCATI

RIETI - Un ultimo passo verso la salvezza. Mancano all'appello solamente tre punti al Rieti per poter festeggiare, e il primo «match point», come lo ha definito lo stesso Capuano in conferenza, arriverà già domani alle 14.30 (diretta Eleven Sports), nel recupero della nona di ritorno contro il Siracusa.Serve una vittoria per vivere il finale di stagione senza particolari patemi, ma di fronte c'è una squadra capace, nell'ultimo turno, di rifilare un 3-0 secco alla Vibonese: «Nessun calcolo, vogliamo vincere e chiudere il discorso».Rimane qualche incognita relativa alla formazione, viste le squalifiche di Gigli e Marchi, due giocatori fondamentali, anche se Capuano precisa: «Sono due giocatori importanti, ma questo gruppo ha già dimostrato di saper sopperire alle assenze, questa mattina ho dovuto sospendere la seduta di allenamento per la troppa foga. In questo gruppo non ci sono fenomeni, ma questi sono ragazzi che tutti vorrebbero allenare».Ci sarà Scardala al centro della difesa, e lo farà con la fascia da capitano addosso: «Un onore dargli la fascia da capitano, è il giocatore più uomo che abbia allenato».Nel reparto difensivo, insieme ad uno degli eroi del salto di categoria, ci saranno, confermati, Mattia e Delli Carri. Nessuno particolare stravolgimento, indisponibili a parte, anche a centrocampo, con Marchi squalificato, Grillo ancora infortunato, e Konate non convocato. Confermato Carpani dunque, insieme a Palma e, probabilmente Xavi, mentre sugli esterni ci saranno Zanchi a sinistra e Brumat a destra. Davanti ancora Maistro a supporto di Gondo, diffidato.Solo uno step, l'ultimo, quello che potrebbe consegnare una salvezza che, a quattro giornate dalla fine del campionato «avrebbe del miracoloso», proprio per ripetere il concetto del tecnico. Grande attesa dunque, non solo per il Rieti, ma anche per i suoi tifosi, che aspettano da Siracusa la notizia più attesa della stagione: Rieti salvo senza dover passare per i playout.Costa, Marcone, Delli Carri, De Vito, Carpani, Scardala, Xavi, Corinti, Garofalo, Maistro, Gondo, Gualtieri, Svidercoschi, Tiraferri, Zanchi, Brumat, Mattia, Palma, Tommasone, Cernigoi.(4-2-3-1): Crispino; Daffara, Turati, Bertolo, Bruno; Palermo, Ott Vale; Parisi, Catania, Russini; Vazquez. All. Raciti.(3-5-1-1): Marcone; Delli Carri, Scardala, Mattia; Zanchi, Carpani, Xavi,Palma, Brumat; Maistro, Gondo. All. Capuano: Lorenzin di Castelfranco Veneto (Colinucci-Miniutti)Juve Stabia 68Trapani 64Catania 60Catanzaro 57Potenza 50Virtus Francavilla 46Viterbese, Monopoli e Casertana 44Rende 43Sicula Leonzio e Vibonese 42Cavese e Reggina 40Siracusa e Rieti 33Bisceglie 26Paganese 14