L’INTERVISTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Dopo un decennio in cui ha indossato le maglie di diverse formazioni del panorama calcistico reatino, Silvio Ceccarelli si trasferisce al Sant’Angelo Romano nelle cui fila disputerà il prossimo campionato di Promozione. Per il difensore di Stimigliano, nato il 1 luglio 1989, si tratta di una nuova esperienza dopo aver giocato con il Monterotondo, la Sabina, il Cantalupo, il Poggio Nativo, il Passo Corese e la Maglianese.«Devo dire che non è stata una scelta facile perché Sant’Angelo Romano non è vicinissimo a Stimigliano, dove risiedo, ma ha prevalso la voglia di poter mantenere la categoria giocando in Promozione dopo gli ultimi due campionati disputati con la Maglianese. Il presidente del Sant’Angelo mi aveva già cercato lo scorso anno ma preferii rimanere a Magliano nella squadra guidata da Massimo Lucà e con quel gruppo ho passato due belle stagioni: siamo riusciti a centrare l’obiettivo della salvezza diretta e ci siamo tolti qualche soddisfazione importante come la vittoria sul Villalba che poi è stata promossa in Eccellenza. Adesso la Maglianese ha cessato l’attività della prima squadra ma con i miei ex compagni sono ancora in contatto: in questi due anni si è creato con loro un grande rapporto d’amicizia».«La squadra ha grande esperienza nel campionato di Promozione: ha disputato negli ultimi anni per due volte i playoff e credo che anche quest’anno possa far bene».«Attualmente si percepisce in generale una certa difficoltà economica e organizzativa che non si verificava quando iniziai a giocare in prima squadra più di dieci anni fa. In Sabina, in modo particolare, la situazione è sicuramente peggiorata considerando che una società storica come La Sabina (almeno come prima squadra) è scomparsa. Lo stesso è avvenuto per la Pro Calcio Sabina e recentemente per la Valle del Tevere: praticamente non ci sono più squadre in piazze che tra Eccellenza e Promozione rappresentavano tanto a livello calcistico per il nostro territorio provinciale. A Poggio Mirteto, per fortuna, si è formata una nuova società, anche se per politica diversa dalla precedente, e spero che possa riportare in Sabina una categoria importante».«Lavoro a Selci nell’impianto della società SportShuttle e insegno educazione fisica nelle scuole elementari tramite un progetto del Coni; possibilità che ho avuto grazie ai miei studi ed ai titoli conseguiti in Scienze Motorie. Allo SportShuttle svolgo diverse attività, principalmente di scuola calcio in collaborazione con allenatori e istruttori qualificati e competenti che mi permettono di migliorare ulteriormente. La società Accademia Calcio Sabina è un importante riferimento per i giovani di tutto il territorio ed è cresciuta molto a livello di attività di base; nei prossimi anni sono certo che crescerà anche a livello agonistico».