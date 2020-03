RIETI - Quinti ko consecutivo per il Rieti che vede ancora più lontana la salvezza. Lo scontro diretto se lo aggiudica la Sicula Leonzio, che passa 2-1 al cospetto di un Rieti che così come a Monopoli non ha demeritato ma alla fine viene condannato da un paio di leggerezze difensive.



Dopo un minuto subito occasione per il Rieti: De Paoli servito in area trova una grande risposta di Adamonis, poi sulla ribattuta calcia rasi ma la sua conclusione è deviata in corner. La partita poi si fa più equilibrata, ma il Rieti verticalizza velocemente e al 15’ Zampa colpisce dal limite ma la palla termina sul fondo. Al 22’ Sicula pericolosa con un cross dalla sinistra e colpo di testa di Provenzano deviato in corner. Al 33’ la Sicula Leonzio passa in vantaggio. Calcio di punizione battuto velocemente dalla destra. Cross di Parlemo e, a centro area, Lescano si allunga e trova la deviazione vincente per lo 0-1. Al 44’ il Rieti risponde con un grande destro di Serena, che trova la splendida risposta di Adamonis in corner. E’ anche l’ultima emozione del primo tempo, che si chiude con la Sicula in vantaggio 1-0.

In avvio di ripresa non ci sono particolari emozioni, poi il Rieti trova la zampata che vale il pareggio. Al 51’ Serena servito in area fa un bella giocata servendo Tirelli, che col sinistro a giro indirizza sul palo più lontano battendo Adamonis. L’avvio di secondo tempo è tutto per il Rieti, che dopo il pareggio prende fiducia e continua a crescere. Al 12’ De Paoli fa sponda per Persano che dall’interno dell’area colpisce male sul sinistro e la mette sul fondo. Al 20’ si riaffaccia in avanti la Sicula con una conclusione da fuori di Catania, bloccata agevolmente da Merelli. Nel momento migliore del Rieti però arriva però il gol ospite. Palermo scatta in posizione regolare e calcia, trova la risposta di Merelli ma sulla ribattuta è Lescano, ancora una volta, a spingere in rete il nuovo vantaggio al 72’. Il gol è una mazzata per il Rieti, che non trova le energie per reagire. La restante parte del secondo tempo scorre via senza particolari sussulti, alla fine è la Sicula a godersi un successo pesantissimo che vale una buona fetta di salvezza.

IL TABELLINO

Rieti (3-4-3): Merelli 5; Kalombo, 5 Vignati 5, Fiumara, 5,5 (42’ st Esposito s.v.); Tiraferri 5, Zampa 5,5 (42’ st Morrone s.v.) Serena 6 (13’ st Marchi 6), Rasi 6; Tirelli 6, Persano 5,5 (13’ st Russo 5) , De Paoli 5. A disp.. Addario, Pegorin, Granata, Del Regno, De Sarlo, Bartolotta. All.: Caneo 5,5.

Sicula Leonzio (3-4-3): Adamonis 6,5; Ferrara 6, Bachini, 6 Sosa 6,5; Parisi 6,5, Provenzano 6,5 (21’ st Sabatino 6), Bucolo 6,5, Bariti 6 (21’ st Maimone 6); Catania 6, Lescano 7 (28’ st Scardina s.v.), Palermo 6 (39’ st Sicurella s.v.). A disp.: Fasan, Grillo, Ferrini, De Rossi, Tafa, Vitale. All.: Salvalaggio 6,5.

Arbitro: Monaldi di Macerata (Matera-Belsanti) 6.

Marcatori: 33’ Lescano (S), 51’ Tirelli (R), 72’ Lescano (S)

NOTE: ammoniti Kalombo, Marchi (R ), Tiraferri (R ), Provenzano, Sabatino (S). spettatori 300 circa. Paganti 231 Angoli: 6-3 per il Rieti. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

