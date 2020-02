LE SCELTE

I TIFOSI

COSI' IN CAMPO

Rieti

Sicula Leonzio

Arbitro

ALTRE GARE, XXIX GIORNATA

Sabato 29 febbraio, ore 20,45

Ore 15,30

Ore 17,30

CLASSIFICA

RIETI - Rieti, ultima chiamata. Domani, domenica 1° marzo, allo Scopigno (ore 15), la truppa di Bruno Caneo incrocerà il cammino della Sicula Leonzio (nella foto di Cristian Costantino una fase del match d'andata) che, al pari degli amarantoceleste, è in piena corsa-salvezza. Ma se per i siciliani, quart'ultimi con dieci punti di vantaggio proprio su Tirelli e soci, può considerarsi una tappa d'avvicinamento ad un obiettivo decisamente alla portata, per il Rieti può davvero considerarsi un ultimo appello.Questa mattina, nel corso della rifinitura svolta al "Gudini", Caneo ha varato un undici nuovo nelle scelte individuali, ma sempre schierato col 3-4-3. Assenti Aquilanti per infortunio e Zanchi per squalifica, Russo a mezzo servizio e l'ex di turno Esposito non al top della condizione fisica, il tecnico di Brescello davanti a Merelli, proporrà il trio Kalombo-Vignati-Fiumara. Una scelta, questa, che gli consentirà di riproporre Zampa sulla mediana in coppia con Serena, confermando Tiraferri esterno di destra e lanciando dal primo minuto Rasi sull'out sinistro. In attacco invece, il tridente sarà orchestrato da Tirelli e completato da Persano e De Paoli. A gara in corso, spazio anche a Marchi che pure ieri mattina ha svolto una rifinitura di assoluta intensità dimostrando di aver superato sia fisicamente, che mentalmente, l'infortunio al ginocchio destro.E per tentare il tutto per tutto, la società (seppur criticata e contestata) ha deciso di puntare forte sull'iniziativa della "Giornata Amarantoceleste". Nelle ultime ore sui social i tifosi della curva nord si stanno adoperando per appellarsi al buonsenso e all'affetto nei confronti della squadra e della storia, chiedendo anche ai più scettici di fare uno strappo alla regola ed invadere lo Scopigno per non mollare la presa. L'ingresso allo stadio sarà a pagamento per tutti, abbonati compresi, seppur con prezzi differenziati: 10 euro per chi presenterà la tessera stagionale, 15 euro per tutti gli altri.(3-4-3): Merelli; Kalombo, Vignati, Fiumara; Tiraferri, Serena, Zampa, Rasi; Tirelli, Persano, De Paoli. All. Caneo(3-4-3): Adamonis; Ferrara, Bachini, Sosa; Parisi, Bucolo, Provenzano, Bariti; Grillo, Lescano, Scardina. All. Grieco: Monaldi di Macerata (Marera di Lecce e Belsanti di Bari)Casertana-CaveseDomenica 1° marzo ore 15Reggina-MonopoliRende-ViterbeseCatania-ViboneseBari-AvellinoPaganese-TeramoPotenza-CatanzaroTernana-BisceglieVirtus Francavilla-PicernoReggina 66Bari 56Monopoli 54Potenza 52Ternana 50Catanzaro 42Catania 41Teramo 40Vibonese 38Viterbese 38Virtus Francavilla 37Avellino 37Cavese 37Paganese 34Casertana 32Picerno 29Sicula Leonzio 23Bisceglie 19Rende 17Rieti 12