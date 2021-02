Rieti raggiunto al settimo posto dalla Vastese, ma Castelfidardo e Cynthialbalonga non prendono il largo

RIETI - Turno infrasettimanale valido per la diciannovesima giornata di campionato nel girone F di Serie D, con due gare che però mancano all'appello: rinviata quella tra Pineto e Castelnuovo Vomano, mentre il match tra Recanatese e Tolentino è stato sospeso al 35' del primo tempo per infortunio al direttore di gara e sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa. Con la vittoria ottenuta sul Rieti il Notaresco sale al secondo posto in classifica scavalcando momentaneamente proprio il Castelnuovo Vomano, mentre il Rieti viene raggiunto al settimo posto dalla Vastese che ha strappato un punto (1-1) a Giulianova. Il Vastogirardi rimane al quarto posto grazie al tris esterno sul campo del Porto Sant'Elpidio, mentre la capolista Città di Campobasso si impone nettamente, per 5-2, sul campo dell'Olympia Agnonese, fanalino di coda del campionato in coabitazione proprio con il Porto Sant'Elpidio. Pareggio senza gol tra Montegiorgio e Cynthialbalonga. Chiude il quadro la vittoria esterna della Matese sul campo dell'Atletico Terme Fiuggi.

Risultati XIX giornata

Aprilia-Castelfidardo 1-1

P.S.Elpidio-Vasogirardi 0-3;

Atletico Fiuggi-Matese 0-1;

Montegiorgio-CintyAlbalonga 0-0;

Agnonese-Città di Campobasso 2-5

Pineto-Castelnuovo Vomano rinviata;

Real Giulianova-Vastese 1-1

Recanatese-Tolentino sospesa

Rieti-Notaresco 2-3

Classifica

Campobasso 39 (17)

Notaresco 35 (17)

Castelnuovo Vomano 34 (18)

Vastogirardi 30 (18)

CintyAlbalonga 29 (19)

Castelfidardo 29 (18)

Rieti 26 (18)

Vastese 26 (19)

Recanatese 22 (15)

Aprilia 22 (18)

Montegiorgio 21 (15)

Tolentino 21 (16),

Matese 20 (15)

Atletico Fiuggi 19 (17)

Pineto 17 (13)

Giulianova 10 (17)

P.S.Elpidio 3 (16)

Agnonese 3 (16)

