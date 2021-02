Rieti al quinto posto, Campobasso raggiunto in vetta dal Castelnuovo, sale la Vastese, 4 gare rinviate

RIETI - Al giro di boa due squadre in testa al girone F di Serie D, anche se sono ancora molte la gare da recuperare: il Castelnuovo Vomano travolge 5-1 il Real Giulinova e raggiunge in vetta il Città di Campobasso a quota 33, anche se i molisani non hanno giocato il match casalingo col Pineto a causa del campo innevato dovendo quindi recuperare tre partite. A proposito di rinvii per impraticabilità campo ne vanno segnalati altri tre: Castelfidardo-Atletico Fiuggi, Notaresco-Porto Sant'Elpidio e Vastogirardi-Tolentino.

Rieti al quinto posto dopo il pari incolore a Piedimonte Matese, insieme alla Cynthialbalonga che come gli amarantocelesti pareggia 0-0 ma in casa nel derby laziale contro l'Aprilia. Da segnalare il balzo in avanti della Vastese, che si posiziona a quota 24 a un punto dai reatini (e domenica prossima, 21 febbraio, li ospiterà allo stadio "Aragona" per la prima di ritorno) grazie al successo casalingo per 2-0 sulla Recanatese. Infine il Montegiorgio (con cui il Rieti deve giocare il recupero del match non disputato il 31 gennaio scorso) si allontana dalla zona calda della classifica battendo con un secco 3-0 l'Olympia Agnonese.

Classifica

Città di Campobasso 33 (14 gare giocate)

Castelnuovo Vomano 33 (17)

Notaresco 29 (15)

Castelfidardo 25 (16)

Rieti 25 (16)

Cynthialbalonga 25 (17)

Vastogirardi 24 (15)

Vastese 24 (17)

Recanatese 22 (13)

Aprilia 21 (16)

Atletico Fiuggi 18 (15)

Montegiorgio 17 (12)

Pineto 17 (13)

Tolentino 15 (14)

Matese 11 (12)

Real Giulianova 9 (15)

Porto Sant'Elpidio 3 (13)

Olympia Agnonese 3 (14)

Ultimo aggiornamento: 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA