LE PAGELLE DI RIETI-LUPA ROMA 2-2

Foscarini 6,5

Dionisi 6.5

Ispas 6

Cuffa 6

Dal 5’ st Sivilla 6

Biondi 6

Scardala 7

Scevola 6

Tirelli 7

Giunta 6,5

Scotto 8

Dal 13’ st Cericola 6,5

Marcheggiani 6,5

Dal 5’ st Minincleri 7

All. Parlato 10

RISULTATI ULTIMA GIORNATA

CLASSIFICA FINALE

RIETI - Il pareggio più bello che il Rieti potesse regalare ai suoi tifosi. Quello con la Lupa Roma è per l’ultima giornata della stagione regolare, con la promozione in Serie C già conquistata una settimana fa, a Ostia.Nel 2-2 le reti di Scotto e Minincleri. Poi esplode la festa, iniziata già prima che cominciasse la gara grazie agli oltre mille spettatori dello Scopigno, che hanno detto sì alla chiamata di Curci e del Football Club Rieti. Il Rieti, con 75 punti, migliora il numero di punti di Pirozzi, che nel 2005 vinse il campionato con 74 punti. Ma soprattutto, gli amarantocelesti, chiudono a +5 dall’Albalonga, inseguitrice per la seconda metà del torneo. Una giornata di festa allo Scopigno: prima della gara premiato Pirozzi e all'intervallo premio a Scotto (è il più votato dalla stampa in questa stagione, è l'Uomo RietiLife 2017-2018). A fine gara il Rieti ha alzato il trofeo di Serie D, consegnato dal delegato Lnd, Massimo Calderoni. Dalle 18 festa in città: a piazza Cavour musica, la presentazione con la squadra attesa tra le 19.30 e le 20 arriva e pure una fiaccolata sul Velino. Mentre, intanto, in città scattano i caroselli amarantocelesti per la promozione in C.“Io, oggi, della gara, se permettete, non dico niente: vi lascio con i collaboratori di questo Rieti”. Parlato si scioglie, come aveva già fatto a Ostia, e beffardo pianta tutti i collaboratori in sala stampa. Li lascia in pasto alle telecamere e ai giornalisti: è il premio di una stagione vissuta dietro le quinte. Ci sono tutti: il team manager Dino Pezzotti, il preparatore dei portieri Daniele Goletti, i magazzinieri Massimo e Mattia Cardini, Angelo Paolucci, il medico sociale Stefania De Sanctis e i fisioterapisti Simone Tempesta e Marta Melchiorri ma anche il vice allenatore Raffaele Battisti (che ha diretto dalla panchina al posto di parlato, in relax nella prima parte di gara) e i segretari Paolo Rotilio e Paolo Grifoni. E da quest’ultimo arrivano lacrime sincere che ricordano il papà, anche lui segretario. E di papà da ricordare ne ha uno anche patron Curci: “Oggi è stata una emozione indescrivibile, dedico questo successo a mio papà Francesco e alla mia famiglia. Godiamoci la festa e guardiamo oltre: a Rieti o a Potenza avremo la prima partita della poule, concentriamoci sullo scudetto, cercando di fare una bella figura. La prossima stagione? Ci penseremo chiusa questa”. Prima della gara aveva parlato anche Sergio Pirozzi, ricevendo una targa celebrativa del successo del 2005: “Il passato non torna. Il presente è quello di un presidente reatino che ha avuto la forza grazie al diesse di tredici anni fa, di riportare la città tra i pro. Mi auguro che nel mondo dei pro il Rieti ci rimanga tanto tempo. Auguri alla società: grazie, in bocca al lupo e forza Rieti. Io nella storia? Oggi la gloria va al mister, un bravo tecnico e uomo. Sono contento che Dionisi ci sia oggi e ci sia stato 13 anni fa”.Le sorti della Serie D girone G erano scritte già da diversi giorni. Rieti vincitore e promosso in Serie C; Albalonga, Atletico, Trastevere e Latina ai playoff. Retrocesse Anzio, San Teodoro e Tortolì; si giocherà un solo playout a causa della differenza di punti tra Latte Dolce e, appunto, Tortolì. A giocarsi la permanenza in D, Nuorese e Lanusei. Dunque la Sardegna perde tre squadre e l’Anzio, neopromosso, torna in Eccellenza. Le altre big del girone, tra cui il Latina, cercheranno il titolo platonico della post season: il Rieti contro le qualificate ai playoff ha perso solo una volta. Una sconfitta e un successo con l’Albalonga, due vittorie col Latina, due pareggi con Atletico e Trastevere. Il Rieti, addirittura, chiude a +5 sull’Albalonga, che addirittura perde nell’ultimo turno, chiudendo a 21 risultati di fila, la lunga striscia che l’ha vista contrapposta al Rieti in questa seconda parte di stagione.Dopo lo stadio, la festa si sposta a piazza Cavour, annunciata dai caroselli in città. Terminati i festeggiamenti al Centro d’Italia, la squadra salirà sul pullman ed attraverserà le vie del centro cittadino “scortata” da un corteo amarantoceleste che da viale Morroni raggiungerà via Cintia, salirà in piazza del Comune per poi scendere via Roma ed arrivare sul ponte Romano dove è previsto il clou della serata, con concerti, balli e una suggestiva fiaccolata sul fiume Velino curata dall’associazione Moby’s Sub Apnea Blu. Questo il programma della serata a tutto Rieti. ore 18: Piazza Cavour, sul palco del festeggiamenti Tributo ad Antonello Venditti col gruppo “Sotto il Segno dei Pesci”; ore 19.30: la squadra salirà sul pullman che l’accompagnerà sul luogo dei festeggiamenti: il tragitto prevede il passaggio in viale Morroni, via Cintia, Piazza Cesare Battisti, Via Roma e Ponte Romano per poi raggiungere a piedi il palco di Piazza Cavour; ore 20: presentazione ufficiale della squadra introdotto da un video-ricordo. Presenta la serata Valerio De Angelis. In consolle Emiliano Aquilini e Silvio Ippoliti; ore 21: fiaccolata sul fiume Velino a cura dell’associazione Moby’s Sub Apnea Blu; ore 22.15: balli caraibici e angolani con le coreografie curate dalla Scuola DanceStyle di Elisa Felli; ore 22.30: concerto finale con lo storico gruppo reatino “Pigeon House” – musica anni ‘70/’80.Vinto il girone e acquisito il titolo per la Serie C, al Rieti non rimane che cercare il titolo di squadra più forte d’Italia in Serie D. Scatta la corsa allo scudetto, riservata alle 9 nove vincitrici della D. Rieti, Potenza e… Vibonese o Troina? Il quadro di uno dei triangolari per la poule è quasi completo. Manca la vincitrice del girone I, tirato. Vibonese e Troina si giocheranno in uno spareggio (il 13 maggio) la vittoria del torneo (e dunque l’accesso alla fase scudetto). Vibonese e Troina, infatti, hanno vinto entrambe nell’ultima giornata. Lo spareggio condizionerà il calendario della poule, essendo prevista la bella tra le prime il 13 maggio, lo stesso giorno della prima gara dei triangolari (sempre che non ci siano spostamenti ad hoc). Così il 13 maggio la prima sfida è tra Rieti e Potenza (a casa di chi?, domani alla Lnd il sorteggio), in attesa di Vibonese o Troina. Domani capiremo se sarà trasferta a Potenza o meno (oppure a Vibo o Troina, in provincia di Enna) Come funziona la poule? Le squadre dei singoli raggruppamenti (A, B, C - D, E, F - G, H, I) si incontreranno in gare di sola andata; la squadra che riposerà nella prima giornata (13 maggio) verrà sorteggiata, come la squadra che disputerà la prima in trasferta; riposerà nella seconda giornata (20 maggio) la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pari, quella che avrà disputato la prima in trasferta. Terza giornata il 23 maggio. In semifinale (31 maggio, campo neutro e sorteggio per gli accoppiamenti) vanno le prime dei tre raggruppamenti e la migliore seconda. La finale c’è il 2 giugno sempre in campo neutro; in caso di parità, previsti i calci di rigore. Il Rieti può fare un double da sogno col tricolore, come Parlato e Dionisi che l’hanno vinto col Pordenone. Scardala ha vinto il tricolore dilettanti. con la Viterbese.: debutta in maglia amarantoceleste nel giorno della festa per la promozione. Non fa di certo rimpiangere Scaramuzzino disimpegnandosi bene nelle occasioni offensive della Lupa. Incolpevole sui gol di Svidercoschi prima e di Ansini poi.: unico reduce dalla precedente promozione nell’allora serie C2 sotto la guida di mister Pirozzi e come in quell’annata storica continua a presidiare con sicurezza e attenzione l’out destro di difesa. Soffre un po’ il rapido Ansini nella ripresa. Prende un’ovazione all’uscita.: dà vita ad un bel duello sulla fascia mancina contro il pericoloso Milani. Attento in difesa non lesa impegno nella spinta offensiva per dare ampiezza alla manovra del Rieti.: stretto tra il duo Santarelli-Bianchi fa stranamente fatica a dettare i ritmi del gioco reatino risentendo anche lui del stravolgente clima di festa che si respira allo Scopigno. Esce ad inizio ripresa per fare spazio a Sivilla.: entra per dare peso all’attacco reatino ma non riesce a siglare il suo primo gol in maglia Rieti.: annusa l’aria di festa e il platonico risultato in palio sfoggiando una prestazione leggermente al di sotto dei suoi elevati standard. Glielo perdoniamo: è stato irreprensibile tutta la stagione.: autentico totem insuperabile della difesa reatina. Anche con la Lupa si conferma centrale di esperienza e di talento superlativo per la categoria. Guida con sicurezza il reparto regalando deliziose chiusure sugli avanti ospiti.: lotta e si sbatte con il consueto impegno per dare supporto e sostanza al centrocampo di mister Parlato. Da inizio stagione è cresciuto molto, ripagando a pieno la fiducia accordatagli.: da capitano è lui ad alzare al cielo il trofeo della serie D al termine di una buona prestazione a presidio della mediana reatina. Nel primo tempo va vicinissimo alla rete personale con un bolide dalla distanza che impegna Lazzari alla deviazione in angolo, mentre se ne divora clamorosamente un altro: galleggia, come sempre, sulla trequarti cercando di inventare e velocizzare il gioco offensivo del Rieti come in occasione dello splendido assist per il momentaneo vantaggio di Scotto al 16’ del primo tempo.: è uno degli autentici leader di questo Rieti e anche nella passerella finale con la Lupa timbra puntualmente il suo sedicesimo centro stagionale, record personale che coincide con la sua trentesima rete in maglia reatina in due anni di militanza alle pendici del Terminillo. Standing ovation alla sua uscita al 13’ per fare spazio a Cericola.: entra e si piazza come esterno offensivo di sinistra del 4-3-3 ridisegnato da mister Parlato nelle ripresa. Cerca, con la sua velocità, di dare vivacità e nuovo brio all’attacco.: chiude la stagione regolare con un bottino di 20 reti totali, graziando però la Lupa nella passerella finale. Si batte con il consueto impegno e attaccamento alla maglia, quella che meritamente il prossimo anno indosserà per il suo ritorno tra il calcio professionista. È quello che tutti vogliono.: ha il merito di aver siglato il 2-2 con un pregevole destro dalla distanza. Pochi minuti più tardi sforna un pregevole assist per Tirelli che da buona posizione spara fuori. Esce vincitore dallo Scopigno, lì dove l’anno scorso, ai playoff, aveva perso con L’Aquila.: il voto è per la stagione più che per la sfida-passerella finale contro la Lupa. Riporta il Rieti tra i professionisti dopo undici anni, portando a termine un campionato capolavoro dominato dai suoi ragazzi dall’inizio alla fine. Ha scritto una pagina indelebile della storia del calcio reatino confermando di essere un tecnico vincente e uomo vero, sinceramente attaccato ai colori amarantocelesti. Merita la riconferma per continuare con il duo Curci-Di Santo il sogno del Rieti tra i professionisti. Insuperabile.Anzio-Flaminia 3-2Aprilia-Albalonga 4-2Budoni-Ostiamare 4-3Lanusei-Latte Dolce Sassari 2-1Monterosi-Latina 0-1Nuorese-Cassino 2-0Rieti-Lupa Roma 2-2Atletico-San Teodoro 3-1Trastevere-Tortolì 3-0Rieti 75Albalonga 70Atletico 66Trastevere 62Latina 61Aprilia 54Cassino 52Monterosi e Lupa Roma 44Budoni 43Ostia Mare 42Flaminia 41Latte Dolce 40Lanusei 37Nuorese 35Anzio 28Tortolì 26San Teodoro 23