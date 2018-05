di Christian Diociaiuti

RIETI – Niente più pressione, conti o preoccupazioni. Il Rieti è in serie C e oggi, dopo due trasferte di fila, di cui una leggendaria – quella di Ostia del 29 aprile – torna a giocare in casa. Lo fa dopo aver avuto la matematica certezza di aver conquistato la promozione, con un turno d’anticipo, grazie a un 3-3 dolcissimo. Alle 15 la partita contro la Lupa Roma è un derby-formalità che si trasforma in festa, comunque vada. Certo, l’intenzione dei ragazzi di Parlato è di regalare un successo alla tifoseria – attesa numerosa sugli spalti del Centro d’Italia – e di arrotondare tutti i numeri della stagione. A partire dai 74 punti conquistati sinora (eguagliato Pirozzi) fino ai gol di Scotto e Marcheggiani, alle reti totali realizzate che rendono gli amarantocelesti i più prolifici del girone. Oggi non si dovrà più guardare alle inseguitrici, ma solo godersi una giornata unica, che rimarrà negli annali: si parte dal campo e si prosegue a piazza Cavour. Dalle 15 a tarda sera sarà festa in città, visto che è compreso l’applauso a tutta la squadra a piazza Cavour, ma anche musica, balli e una fiaccolata sul fiume per celebrare il traguardo raggiunto neanche una settimana fa. Tutti invitati allo stadio, per chiudere il campionato, baciare il trofeo di serie D che sarà consegnato a fine partita e rilanciare alla sfida-scudetto al via già dal 13 maggio. Il Rieti è nel triangolare con il Potenza e una tra Vibonese o Troina (in testa nel girone I, potrebbe esser necessario lo spareggio). "Godiamoci la festa ma allo stesso tempo cerchiamo di portare a casa il risultato" ha detto, telegrafico, il tecnico del Rieti, Carmine Parlato, uno degli uomini-simbolo della promozione del Rieti in terza serie nazionale.



ABBRACCIO ALLO SCOPIGNO

La domenica tutta amarantoceleste inizierà proprio allo stadio e le cose sono state organizzate in grande: alle 15 il fischio d’inizio della partita, gioco, applausi e festa per i protagonisti della stagione, con la conclusione classica ed emozionante. Il Rieti che alza il trofeo, consegnato da Massimo Calderoni, consigliere interregionale Lnd. Squadra e società vogliono tanta gente allo stadio (i biglietti: 5 euro il ridotto con i bambini fino a 14 anni che non pagano, 7 euro per le donne e 10 tutti gli altri) ed hanno anche rivolto l’invito alla festa dello Scopigno a tutte le realtà sportive del territorio, non solo calcistiche. Presentandosi col tagliando di Rieti-Lupa Roma, presso la biglietteria del Real Rieti, inoltre, sarà possibile ottenere 1 euro di sconto sul prezzo del biglietto d'ingresso per Real Rieti-Kaos Reggio Emilia, gara 2 playoff in programma domenica 6 maggio al PalaMalfatti alle ore 20,30 (intero 5 euro). “La società inoltre rende noto che gli accompagnatori dei tesserati (minorenni) delle altre società sportive (calcio, basket, futsal, atletica, rubgy, volley etc.) potranno usufruire di un biglietto ridotto del costo di 5€ disponibili sia in prevendita, che il giorno della partita” scrive il Rieti.



TUTTI A PIAZZA CAVOUR

Terminati i festeggiamenti al Centro d’Italia, la squadra salirà sul pullman ed attraverserà le vie del centro cittadino “scortata” da un corteo amarantoceleste che da viale Morroni raggiungerà via Cintia, salirà in piazza del Comune per poi scendere via Roma ed arrivare sul ponte Romano dove è previsto il clou della serata, con concerti, balli e una suggestiva fiaccolata sul fiume Velino curata dall’associazione Moby’s Sub Apnea Blu. Questo il programma della giornata a tutto Rieti. Ore 15: calcio d’inizio di Rieti-Lupa Roma (34esima e ultima di campionato serie D gir. G); ore 15.55: la testata giornalistica online RietiLife premia l’attaccante Luigi Scotto come “Uomo RietiLife”; ore 17: cerimonia di premiazione del Fc Rieti come vincitore del campionato nazionale dilettanti serie D girone G a cura del delegato della Lnd; ore 18: Piazza Cavour, sul palco del festeggiamenti Tributo ad Antonello Venditti col gruppo “Sotto il Segno dei Pesci”; ore 19.30: la squadra salirà sul pullman che l’accompagnerà sul luogo dei festeggiamenti: il tragitto prevede il passaggio in viale Morroni, via Cintia, Piazza Cesare Battisti, Via Roma e Ponte Romano per poi raggiungere a piedi il palco di Piazza Cavour; ore 20: presentazione ufficiale della squadra introdotto da un video-ricordo. Presenta la serata Valerio De Angelis. In consolle Emiliano Aquilini e Silvio Ippoliti; ore 21: fiaccolata sul fiume Velino a cura dell’associazione Moby’s Sub Apnea Blu; ore 22.15: balli caraibici e angolani con le coreografie curate dalla Scuola DanceStyle di Elisa Felli; ore 22.30: concerto finale con lo storico gruppo reatino “Pigeon House” – musica anni ‘70/’80.



L’ASSETTO

Di perdere, Parlato non ha alcuna intenzione. Assetto consueto e poi passerella per chi non entrerà titolare, grazie ai 5 cambi. Se c’è la difesa senior con Dionisi e Ispas all’esterno, Scardala e Biondi in mezzo, Scevola va a centrocampo con Luciani e Cuffa, mentre Tirelli entra in corsa per prendersi l’ovazione dello Scopigno. Attacco a Giunta dietro alle punte Scotto e Marcheggiani: entrambi possono arrotondare i rispettivi 15 e 20 gol. Il sardo, inoltre, verrà premiato per il secondo anno di fila come Uomo RietiLife 2017-2018: è il più votato dalla tribuna stampa in tutta la stagione. La Lupa Roma vanta tra le sue fila Prandelli un “ex” Rieti: venne ingaggiato da Fedeli, che poi lo portò a San Benedetto. Allenata da Quinzi, arriva dal ko con l’Atletico ma è salvissima grazie ai suoi 43 punti. Nel possibile undici titolare anche l’ex Lupa Castelli, Montesi.



COSÌ IN CAMPO

Rieti : Scaramuzzino, Dionisi, Scardala, Biondi, Ispas, Luciani, Cuffa, Scevola, Giunta, Scotto, Marcheggiani. All. Parlato

Lupa Roma : Proietti Gaffi, Piano, Montesi, Bozzi, Piva, Balzano, Bianchi, Santarelli, Svidercoschi, Prandelli, Tomaselli. All. Quinzi.

Arbitro : Spataru di Siena



IL PROGRAMMA DELLE GARE (ore 15)

Anzio-Flaminia

Aprilia-Albalonga

Budoni-Ostiamare

Lanusei-Latte Dolce Sassari

Monterosi-Latina

Nuorese-Cassino

Rieti-Lupa Roma

Atletico-San Teodoro

Trastevere- Tortolì



CLASSIFICA

Rieti 74

Albalonga 70

Atletico 63

Trastevere 59

Latina 58

Cassino 52

Aprilia 51

Monterosi 44

Lupa Roma 43

Ostia Mare 42

Flaminia 41

Budoni e Latte Dolce 40

Lanusei 34

Nuorese 32

Tortolì 26

Anzio 25

San Teodoro 23

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA