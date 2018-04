di Christian Diociaiuti

RIETI – Due giorni e sarà domenica. Il tifo e la squadra fanno il countdown per Ostia-Rieti: oggi verranno messi in vendita altri 40 tagliandi, dopo i 200 letteralmente andati in fumo in pochi minuti ieri pomeriggio. La squadra ieri ha lavorato al Gudini e oggi tornerà allo stadio; domani rifinitura e partenza con tutti a disposizione. Missione: un punto per la Serie C.



IMPRESA

I reatini Dionisi, Marcheggiani e Mostarda sono pronti a entrare nella storia insieme a tutti gli altri. Come accaduto nel 2005, anno dell’ultima promozione: anche in quella occasione c’era un truppa di reatini da leggenda. Uno di loro ha lasciato un segno incancellabile: Matteo Martini (1979, centrocampista), sarà per sempre ricordato come colui che, nel match con la Rondinella, ha segnato il gol del Rieti nell’1-1 che spedì il Rieti in C. «Ho seguito poco la squadra allo stadio e di persona – dice Martini - ogni volta che rientro lì ho una botta pazzesca di nostalgia e di invidia positiva. Seguo sui giornali, sul sito e su instagram, seguo il Rieti dappertutto, sempre. Hanno fatto un grande lavoro, iniziato con l’operato di presidente e direttore volto a portare uno come Parlato a Rieti. Una persona di spessore e di livello per la categoria: per vincere devi ingaggiare dei vincenti. E poi sono stati bravi ad assemblare un grande gruppo. L’augurio è quello di prendere già da domenica, il punto che serve, fatti i dovuti scongiuri. È la giusta ricompensa di questa stagione e del lavoro fatto dalla società e dai ragazzi. Hanno dimostrato in lungo e in largo di essere superiori. Per Rieti tornare a questi livelli è un traguardo eccezionale. E poi sono felice per Matteo Dionisi, è un amico: si è rivelato profeta in patria due volte. Come nel 2005 facemmo io, Costantino e Gianluca Fabiani, Marco Desideri e lo stesso Dionisi. Non è vero che non esistono i profeti in patria…».



«E SE SEGNASSE DIONISI?...»

Martini nella storia con quel gol alla Rondinella; oggi l’ex amarantoceleste chi benedice per il gol che porterà in C il Rieti? «Sarei felicissimo fosse un’incornata di Matteo su corner. È ora che faccia gol, da questo punto di vista è abbastanza inattivo – sorride - mi auguro lui, ma per me può far gol anche… il presidente. Basta raggiungere l’obiettivo». A Ostia Martini ci sarà? «Parto per Milano per lavoro, se riesco a liberarmi dagli impegni, volentieri. Se non ci sarò a Ostia, ci sarò in casa con la Lupa Roma. È giusto applaudire questi ragazzi». Anche perché come recitava uno striscione dell’8 maggio 2005: “No Martini, no party”.

