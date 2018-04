di Christian Diociaiuti

RIETI – Trecento secondi di illusione. Ma la festa è a un passo, a un solo punto. E la tanto sognata Serie C si potrà festeggiare domenica prossima a Ostia, accontentandosi anche di un pareggio. Il gol di Luigi Scotto al minuto 35 della ripresa consente al Rieti di conquistare tre punti a casa dei Budoni: è 1-0 in Sardegna davanti ai tifosi amarantocelesti, una trentina, in trasferta. Un gol che per qualche minuto, esattamente cinque giri di lancette, ha fatto sperare alla Rieti il balzo in serie C a due giornate dalla fine. L'Albalonga, infatti, era sotto di un gol contro l'Atletico per quasi tutta la partita (rete di Pompei al 24’ del primo tempo) ma poi è riuscita a trovare il pareggio con Nohman su rigore, al 40’ della ripresa. Dunque al Rieti per festeggiare il ritorno al professionismo serve solo un punto domenica prossima. Rieti che ha dominato nelle occasioni, trovando prontissimo il portiere di casa in almeno tre chance per Marcheggiani e una per Cuffa, senza contare le palle pericolose confezionate da Scotto per Giunta. C’è anche una belle parata di Scaramuzzino su una punizione per il Budoni. Dopo la vittoria è scattata una bellissima festa a Budoni: gavettoni, cori e abbracci coi tifosi. Il Rieti già si sente promosso, ha solo bisogno della pacca sulla spalla della matematica.



SPOGLIATOI

Riccardo Curci (presidente Rieti)

«Adesso abbiamo due match ball e sta a noi giocarceli bene. Pare facile, ma non è così. Sarò sereno e tranquillo solo quando sentirò la frase: gioco, partita, incontro. Domenica spero saremo tanti a Ostia, credo che questa squadra meriti che i tifosi gli siano vicini perché i ragazzi hanno fatto un campionato importantissimo, in testa da tantissime giornate, abbiamo passato momenti a volte non facilissimi. Oggi siamo qui e possiamo dire che manca solo un punto per poter raggiungere quella cosa che non dico mai e ora lo faccio, la Serie C. Ai tifosi venuti in Sardegna dico grazie, per me vedere 30 tifosi in Sardegna è stato come vincere il campionato».



Carmine Parlato (allenatore Rieti)

«L’importante era reagire alla sconfitta di domenica scorsa, è un gruppo forte, valido, ha fatto una prestazione con le palle. Venire a Budoni e vincere non era facile. Aspettiamo un attimo a cantare vittoria perché manca ancora un po’… Il portiere di casa? Quelle 3-4 palle-gol è stato molto bravo a salvarle, che fosse un ottimo portiere lo sapevamo. Ma noi abbiamo giocato una gara con fame e voglia, con più lucidità e meno testa agli altri. Pensando principalmente a noi. I ragazzi sono stati bravissimi a fare questo e a creare occasioni. Ci prendiamo questa bellissima vittoria e ce la godiamo. Da martedì prepariamo al meglio la trasferta di Ostia». Quella della vera festa, quella (si spera) della Serie C.



RISULTATI XV DI RITORNO

Anzio-Latte Dolce 2-1

Aprilia-Flaminia 2-1

Budoni-Rieti 0-1

Lanusei-Tortoli 2-0

Lupa Roma-San Teodoro 5-0

Monterosi-Cassino 4-1

Nuorese-Ostia Mare 3-2

Sff Atletico-Albalonga 1-1

Trastevere-Latina 3-0



CLASSIFICA

Rieti 73

Albalonga 67

SFF Atletico 60

Trastevere 58Latina 55

Cassino 51

Aprilia 48

Lupa Roma 43

Ostia e Monterosi 41

Latte Dolce e Budoni 39

Flaminia 38

Lanusei 34

Nuorese 32

Tortolì 26

Anzio 25

San Teodoro 23

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:42



