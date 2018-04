di Christian Diociaiuti

RIETI – Ieri allenamento al Gudini. Oggi e domani si torna allo stadio, alla vigilia della partenza per Budoni, con un giorno d’anticipo sulla gara che vale come primo matchpoint della stagione. Il Rieti si avvicina alla partita di domenica, forte del sostegno del tifo – che non abbandona la squadra neanche negli allenamenti, figurarsi in trasferta domenica dove sono attesi trenta tifosi – e anche di chi una storia simile a quella di questa stagione l’ha già scritta. Come Gianluca Fabiani, che fa l’in bocca al lupo al Rieti di oggi: «Ho seguito la squadra da fuori – dice l’ex centrocampista – secondo me è solida. Magari meno forte dell’anno scorso ma compatta in casa e fuori, nei momenti difficili ne è sempre uscita a testa alta. Non è l’episodio di domenica contro il Monterosi a fare testo. E l’esperienza di un tecnico navigato, che ha vinto in serie D, fa la differenza. Da domenica può arrivare qualcosa di interessante. Non mi fate dire altro...».



“FORZA RIETI”

Il Rieti di allora non aveva il vantaggio di 4 punti di cui gode quello di oggi, alla vigilia della gara col Budoni: «Sono tanti, c’è anche un margine di errore ma sono convinto che altri passi falsi non ci saranno. Dico al Rieti di stare tranquillo e giocare come ha fatto finora, sono gli altri che si devono preoccupare». Gianluca nel Rieti di oggi rivede un vecchio compagno di squadra (uno dei punti di congiunzione con 13 anni fa insieme al ds Pierluigi Di Santo, al magazziniere Angelo Paolucci e a Dino Pezzotti, ieri tecnico della Juniores): «Sarei felicissimo per Matteo Dionisi: bissare la vittoria del campionato di D col Rieti sarebbe storico. Ho sempre pensato che Matteo fosse perfetto a Rieti, ha fatto le sue esperienze fuori ed è cresciuto tanto, ha dimostrato quanto vale, è un uomo-squadra. E poi sarei contentissimo per Riccardo Curci. Arrivasse questo sperato risultato sarei ancor più felice per lui, ci ha messo da sempre anima e cuore, la sua passione supera ogni cosa. Rimarrebbe nella storia come presidente vincente e reatino – conclude Gianluca Fabiani - Lo avessimo avuto come presidente, avremmo vinto con 10 giornate d’anticipo».



GLI ALTRI GIRONI

E se è vero che domenica il Rieti potrebbe festeggiare se vince (sperando nel ko dell’Albalonga a Fregene) è pure vero che manca un niente al Potenza per brindare alla promozione, dopo il Rimini che ha già brindato alla C battendo l’Imolese: con 77 punti, i lucani hanno otto lunghezze di vantaggio sulla Cavese (69). E nel girone I è bagarre, il più aperto di tutti: tre squadre – Nocerina, Vibonese e Troina – sono a 67 punti con tre turni da giocare. Guardare ai gironi sud non è fine a sé stesso: i raggruppamenti G, H e I sono quelli che verranno uniti nel triangolare preliminare per la Poule Scudetto.

