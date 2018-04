di Christian Diociaiuti

Carmine Parlato (allenatore Rieti)

Riccardo Curci (presidente Rieti)

Marco Savini (allenatore Monterosi)

Scaramuzzino 6

Tiraferri 5

Biondi 4,5

Scardala 5,5

Ispas 4,5:

Cuffa 6

Tirelli 6

Dal 22’ st Minincleri 5

Luciani 5,5

Giunta 5

Marcheggiani 5,5

Dal 15’ st Sivilla 5

Scotto 5

All. Parlato 5

RIETI – Mille spettatori allo Scopigno dicono solo una cosa: che la città di Rieti crede nel Rieti e nel suo balzo in Serie C. E gli applausi a fine gara alla squadra, che ha forse giocato la sua gara più brutta in 31 giornate (o meglio, il peggior secondo tempo) ne sono la testimonianza.L’1-0 non scalfisce le ambizioni di Serie C di un Rieti che cade sì, nel derby col Monterosi 1-0 (gol dell’ex Lo Pinto a metà ripresa), ma che rimane a 4 punti sulla seconda a tre turni dalla fine. Questo perché anche l’Albalonga pareggia (0-0) con la già salva Lupa Roma, in casa, e rimane a distanza: se il Rieti vince a Budoni e l’Albalonga cade a Fregene con l’Atletico, è Serie C. Il Rieti crea di tutto nel primo tempo, ma non la mette dentro. Nella ripresa la doccia fredda, errore di Biondi e Lo Pinto gol. Da qui è bambola, soprattutto in difesa (Scardala mette più pezze dietro) e arrembaggio, sterile, in attacco. Una gara che, visto anche il risultato della diretta inseguitrice, non mette a repentaglio quanto di ottimo è stato fatto finora. Servirà solo riprendere il cammino – soprattutto col giusto piglio mentale che ha caratterizzato la squadra fino ad oggi – nelle due trasferte che aspettano gli amarantocelesti, a Budoni e Ostia, lasciando alla gara con la Lupa Roma, nell’ultimo turno, la festa col tifo. Piccola nota di colore: il Rimini ha vinto sull’Imolese ed è la prima squadra di Serie D ad approdare in Serie C in questa stagione. Quanto al tifo, è arrivato il plauso del tecnico e di patron Curci: oltre 650 paganti e tanti ticket gratuiti nelle scuole che hanno invogliato bambini e famiglie a godersi, gratis, la partita. Presenze, dunque, oltre 1000 unità oggi allo Scopigno. E la sconfitta passa in secondo piano quando tutto lo stadio applaude la squadra che prima fa quadrato in campo e poi ringrazia – scusandosi – a fine gara.«Uno dei Rieti meno brillanti? Sotto l’aspetto finalizzativo sì. Abbiamo avuto la possibilità nel primo tempo di sbloccarla e risboccarla. Ma dico che bisogna stare vicino a tutti, anche a chi tuttora ha cercato di gonfiare la rete ma si trova, magari, con le polveri un po’ bagnate. Sono dispiaciuti i ragazzi di queste mancanze di finalizzazione. Nei primi 45’ la squadra ha fatto la gara e ha creato palle-gol. Andando a vedere il volume delle gare, la prestazione secondo me l’hanno fatta, ma bisogna essere più lucidi, più sereni. Vero, capire il momento della gara e non è mai facile e solo chi ha già giocato queste gare riesce a trovare quella serenità per poter esprimersi al meglio. Dobbiamo vivere queste partite in maniera più serena e cercare di esprimerco meglio rispetto. Mi prendo i primi 45 minuti della partita; nei secondi la fretta non ha portato esiti positivi. Una fretta che forse è subentrata in alcuni elementi nella ripresa, ma bisogna continuare a giocarsela. Nell’arco dei 90’, anche se devo fare i complimenti agli avversari, credo che questo Rieti non meritasse di perdere. Nelle difficoltà dobbiamo stare tranquilli, non bisogna farsi prendere dal panico. Domenica primo match point? Dobbiamo essere tutti calmi e sereni, tiriamoci su le maniche. Oggi c’era davvero un bel pubblico, non hanno mai mollato come dico sempre, e avanzano qualcosa. Dobbiamo metterci in condizione di far sorridere i nostri tifosi».«Il tecnico ha ragione. Siamo in debito con i tifosi, anche oggi tanti e calorosi. Ci dispiace non esser riusciti a raggiungere il risultato che speravamo. Ho visto un ottimo primo tempo ed anche l’inizio ripresa, fino all’ingenuità del gol. Lì ci è preso qualcosa, la testa non andava. Al primo, vero, tiro in porta abbiamo preso gol. Domenica con il Budoni in trasferta sarà un’altra gara difficile e importante. Andiamo a giocarci questa gara in terra sarda e non dimentichiamoci che abbiamo 4 punti a tre giornate dalla fine. Abbiamo perso una piccola battaglia, ma non la guerra. Penso che la prima o seconda settimana di aprile non sono mai fortunatissime (ultimo ko in casa il 9 aprile 2017, ndr) ma oggi, credo, il pari ci stesse tutto».«Il ritorno qui mi fa ricordare tante belle cose, sono contenuto di rivedere questa città che mi ha dato molto. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra forte e organizzata. Ha collezionato il doppio dei nostri punti, sapevamo sarebbe stata una gara difficile. Devo dire che l’atteggiamento e l’approccio alla gara dei miei ragazzi è stato buono anche se nei primi 15’-20’ abbiamo sofferto troppo. Ma c’è stata compattezza dietro e siamo riusciti a sbloccarla su un’azione da sinistra, Sì un’ingenuità, ma un buon sviluppo, insomma ci abbiamo creduto su quella palla. Successivamente c’è stata qualche altra occasione per consolidare il risultato. Per noi è una vittoria importante. Mi chiedete se 38 punti bastano per essere sicuri della salvezza? Visto il campionato difficile, i conti si fanno alla fine, affrontiamo il resto del campionato con la massima concentrazione e attenzione, nessuno mollerà. Cosa penso della prestazione al rientro di Matuzalem? Sono soddisfatto, si è allenato sempre con serietà, l’aspetto tecnico non lo devo scoprire io. È un valore aggiunto per tutti noi. Non era semplice per lui in questi mesi senza l’obiettivo della domenica, lui è un esempio importante per i giovani in rosa. Un’ora giocata in maniera accettabile vista l’inattività, è stata una prova positiva».: incolpevole in occasione del vantaggio ospite a cui in disperata uscita non può nulla per neutralizzare la botta vincente di Lo Pinto. Nel complesso si disimpegna con attenzione e sicurezza tutte le rare volte che è stato chiamato in causa.: bene soprattutto nel primo tempo quando si propone con continuità e puntualità sull’out di destra. Sparisce però nella ripresa, come gran parte dei suoi compagni, subito dopo il gol del Monterosi.: da un suo clamoroso errore scaturisce il vantaggio degli ospiti e di conseguenza la prima incredibile e sanguinosa sconfitta casalinga del Rieti. Dopo lo svarione non si riprende più e va in totale confusione.: è il meno peggio della difesa reatina assoluta protagonista in negativo del secondo tempo più brutto della stagione. Con l’esperienza cerca di salvare il salvabile ma i suoi compagni di reparto, e non solo, vanno totalmente in bambola dopo lo svantaggio.pomeriggio no per il terzino mancino reatino. Autore di clamorosi svarioni che possono consentire agli ospiti di raddoppiare.: è il migliore dell’undici reatino che combatte a centrocampo e detta con esperienza i tempi della manovra della banda di mister Parlato. Esce nel disperato finale di gara.: attento e puntuale in entrambe le fasi del gioco indovina alcuni lanci illuminanti non sfruttati dagli avanti amarantocelesti. Dopo il gol degli ospiti lascia il campo per fare spazio a Minincleri.: non riesce a dare la verve offensiva giusta nel finale.: solito grande lottare in mezzo al campo e l’ultimo ad arrendersi del Rieti assieme al compagno di reparto Cuffa, ma questa volta non basta l’agonismo per salvare le sorti dei suoi.: partita senza squilli per il fantasista siciliano che non si accende mai per tutti i minuti che è stato in campo. Alla mezz’ora della ripresa lascia il campo per crampi, frutto anche della pressione che un giovane come lui, in questo tipo di gare, può sentire.: si sbatte e lotta con il consueto attaccamento alla causa reatina. Gli manca ancora il guizzo vincente anche se alla mezz’ora del primo tempo ci va vicinissimo di testa colpendo però la traversa.: da ex di turno non regala guizzi e naufraga nel pessimo secondo tempo del Rieti.: bene nel primi 45’ ma poi diventa assente ingiustificato nel ko dei suoi dopo il vantaggio del Monterosi. Si spegne colpevolmente e sorprendentemente per la causa reatina.: il secondo tempo del Rieti è il più brutto della stagione, paga incredibilmente dazio a causa di una grave disattenzione difensiva. Dovrà infondere, come sa fare solo lui, serenità e piglio da prima della classe alla squadra dopo questo ko in questo momento finale e cruciale della squadra. Anche se è la prima volta che accade così marcatamente, nervosismo e confusione per una big come il Rieti non sono tollerati.Albalonga-Lupa Roma 0-0Budoni-Nuorese 1-0Cassino-Lanusei 1-1Flaminia-San Teodoro 2-0Latina-Anzio 3-0Latte Dolce-Sff Atletico 2-1Ostia Mare-Trastevere 2-2Rieti-Monterosi 0-1Tortoli-Aprilia 4-3 (sabato)Rieti 70Albalonga 66SFF Atletico 59Trastevere e Latina 55Cassino 51Aprilia 45Ostia 41Lupa Roma 40Latte Dolce e Budoni 39Flaminia e Monterosi 38Lanusei 31Nuorese 29Tortolì 26San Teodoro 23Anzio 22