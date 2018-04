di Christian Diociaiuti

RIETI – Un derby sull’asse Rieti-Viterbo, dal senso totalmente opposto per le due contendenti. Domani, alle 15 allo Scopigno, va in scena Rieti-Monterosi. Il Rieti ha in testa solo il mantenimento dei cinque punti di vantaggio sull’Albalonga (in casa con al Lupa Roma) per avvicinarsi al trionfo in campionato. Monterosi che cerca la salvezza e punti, reduce da tre risultati utili. Giornata importante per l’obiettivo dei ragazzi di parlato. Per questo sono in campo iniziative del club e l’entusiasmo è alle stesse, con 4 turni alla fine della stagione regolare.



TIFOSI

La società reatina ha lanciato un'iniziativa per avere più pubblico possibile sugli spalti nella cruciale partita di domenica. Biglietti a 5 euro per tutti; i ragazzi e ragazze sotto ai 18 anni entrano gratis. Non dovranno riacquistare il biglietto i possessori dell'abbonamento. Questo è ciò che ha deciso dalla società del presidente Riccardo Curci, che vuole bissare il successo avuto nella gara infrasettimanale prima di Pasqua contro il Lanusei: lo stesso presidente aveva espresso grande soddisfazione alla risposta della città per il numero di biglietti staccati. Un giovedì che assomigliava più a una domenica molto calorosa. Per l'iniziativa dei biglietti a prezzo ridotto, il Rieti ha attivato due prevendite: quella della segreteria dello stadio - mattina e pomeriggio con la chiusura prevista alla pausa pranzo e nel tardo pomeriggio - e quella del Bar La Lira di piazza Cavour.



ASSETTO

Ballottaggio a centrocampo tra Scevola e Tirelli: tutto dipende dall’impiego di una difesa over. Probabile siano proprio Dionisi, Biondi, Scardala e Ispas a scendere in campo davanti a Scaramuzzino e, dunque, il capitano a doversi sacrificare. A secco da troppo tempo, Marcheggiani cercherà il gol numero 20 della stagione mentre Scotto tenterà, al solito, di fare gol e di farne fare. Dietro di loro in azione Giunta. Per il Monterosi, Savini dovrebbe puntare su un 5-3-2 utile per trasformarsi in 3-5-2 sfruttando la velocità e Rasi. A sorpresa, potrebbe essere titolare Matuzalem, alla prima gara dopo tre mesi di squalifica: agirebbe dietro gli attaccanti. Rimarrebbero out Morbidelli e Crescenzo. Ci sono tre ex Rieti nel Monterosi: Lo Pinto, Crescenzo e mister Savini.



RIFINITURA

Come disposto da Parlato, la rifinitura del sabato è rimasta a porte chiuse. Ma i tifosi amarantocelesti, per far sentire il loro calore, non si sono scoraggiati: prima si sono posizionati dietro la nord, nello spicchio che consente di vedere il campo e farsi vedere, tra fumogeni e cori; poi il tecnico ha autorizzato che entrassero, per sostenere la squadra. Cori e tifo per tutti. L’entusiasmo verso la C è tanto.



QUI PARLATO

“I ragazzi in campo hanno sempre tenuto conto della spinta del tifo e oggi più che mai la loro presenza sugli spalti può rivelarsi determinante per vincere insieme: forza ragazzi, crediamoci fino in fondo”. Carmine Parlato, allenatore del Rieti, chiama i supporter a riempire gli spalti dello Scopigno, domani, alle 15 per Rieti-Monterosi. Gli amarantocelesti, con vista Serie C, sono chiamati a una sfida delicata, per mantenere il distacco sulla seconda e tagliare prima possibile il traguardo del campionato, sotto la scritta Serie C. Atteso il pubblico delle grande occasioni, anche in virtù dei ticket ribassati a 5 euro (per gli abbonati nessun costo aggiuntivo, under 18 gratis). “Mi aspetto una prestazione di assoluto valore sia dal collettivo, che dal singolo giocatore – dice Parlato alla vigilia della rifinitura, in programma oggi per rodare il 4-3-1-2 - Il Monterosi verrà a Rieti per giocarsi la partita a viso aperto e questo sta a significare che dovremo essere bravi a calarci subito nella parte, ad approcciare nel modo giusto con serenità, intensità e convinzione nei nostri mezzi”. Al solito, il tecnico campano chiede una prestazione super contro una squadra dalle ottime individualità e in ripresa, che vuole chiudere presto il discorso salvezza. La richiesta è l’impegno massimo, nelle due fasi, di tutta la squadra: “Per arrivare a fare questo - dice – sarà fondamentale andare in campo con una concentrazione ai massimi livelli mettendo da parte qualsiasi altri tipo di pensiero ed essere bravi a capire che se trovi la prestazione, puoi creare l’episodio necessario per vincere la gara o comunque per cambiare l’andamento del match”.



QUI LO PINTO

È uno dei tre ex, con Crescenzo e mister Savini. Marco Lo Pinto domenica si è anche tolto la soddisfazione di segnare il suo primo gol in maglia biancorossa. “Avevo già segnato in serie D ad Avezzano – afferma, al sito del Monterosi, il jolly di difesa e centrocampo – ma questo ha un sapore diverso per il momento che stiamo passando. Non segnavo da tanto tempo, lo cercavo. Lo volevo dedicare oltre che al gruppo a mio padre Giuseppe che mi segue sempre”. Papà Giuseppe Lo Pinto che è stato, come lo stesso Marco, ex giocatore del Rieti. Per Marco il ricordo amarantoceleste è vivido: “Era la stagione 2014-2015 ed arrivammo in semifinale play off che poi permise il ripescaggio in serie D. Col fatto che mio padre fu pure capitano fui accolto molto bene. Ho un buon ricordo di quel campionato. Andremo a Rieti con la convinzione di fare una buona partita e cercare di guadagnare punti per tirarsi fuori il prima possibile dalla zona bassa. Al Rieti auguro di vincere il campionato ma dalla domenica successiva”. Terzino, mezz’ala, regista, esterno della difesa a cinque. Sia con Perrone che con Savini il buon Marco Lo Pinto ha ricoperto tantissimi ruoli rappresentando un vero e proprio jolly per gli allenatori che si sono succeduti alla sua guida sulla panchina del Monterosi, società per il quale l’ex Avezzano e Montespaccato nutre profonda stima: “Sono contento di aver scoperto di poter ricoprire il ruolo da quinto di centrocampo o di una difesa. Da quando sto qui ho sempre giocato guadagnandomi la considerazione prima di Perrone e poi di Savini. A Monterosi sto bene, ho girato un bel po’ e ci sono poche società serie ed organizzate come quella del presidente Capponi. Le annate difficili ci sono ma nulla a che vedere con la serietà di questa società” ha concluso sempre al sito del Monterosi.



PREMIAZIONE

In questa domenica di campionato, verranno premiati tre ragazzi della scuola calcio che non solo sono bravissimi a giocare e costanti ad allenarsi, ma anche una pagella super a scuola, nell’orgoglio della famiglia e del club.



COSÌ IN CAMPO

Rieti : Scaramuzzino, Dionisi, Biondi, Scardala, Ispas, Luciani, Cuffa, Scevola, Giunta, Scotto, Marcheggiani. All. Parlato

Monterosi : Cavalli, Lo Pinto, Tarantino, Salvatori, Gasperini, Rasi, Costantini, Nannini, Palombi, Matuzalem, Cicino. All. Savini

Arbitro : Arena di Torre del Greco



PROGRAMMA GARE, XIV DI RITORNO (ORE 15)

Albalonga-Lupa Roma

Budoni-Nuorese

Cassino-Lanusei

Flaminia-San Teodoro

Latina-Anzio

Latte Dolce-Sff Atletico

Ostia Mare-Trastevere

Rieti-Monterosi

Tortoli-Aprilia (sabato alle 15)



CLASSIFICA

Rieti 70

Albalonga 65

SFF Atletico 59

Trastevere 54

Latina 52

Cassino 50

Aprilia 45

Ostia 40

Lupa Roma 39

Latte Dolce e Budoni 36

Flaminia e Monterosi 35

Lanusei 30

Nuorese 29

Tortolì e San Teodoro 23

Anzio 22

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:47



