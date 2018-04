di Christian Diociaiuti

RIETI – L’ultima partita in cui a fine gara la matematica conterà ancora relativamente. Il Rieti va a Nuoro per uno degli ultimi mattoncini stagionali, terzultima trasferta in generale e penultima sarda. Alle 15 di domani, domenica, la banda di Parlato, prima in classifica con un margine di vantaggio di ben sette punti sulla seconda, si trova di fronte una squadra reduce da un pari stretto e soprattutto desiderosa di lasciare il pantano dei playout. Una squadra, insomma, che non lascerà nulla. Ma la motivazione più alta ce l’ha il Rieti che, pur vincolato alle sorti della diretta contendente, deve vincere per avvicinarsi sempre di più al boccino, al target, al traguardo: la Serie C.



AVVERSARIA

L’Albalonga, però, per sperare, non può più sbagliare (cosa che, invece, gli augura il Rieti): in trasferta a casa della pericolante San Teodoro, non ha Negro e Frasca squalificati, nonché Paolacci infortunato. Il divario di sette punti, i romani, vorrebbero tenerlo almeno invariato per tenere acceso un barlume di speranza che rimane, pur flebilissimo e appeso alla più cinica matematica. Infatti, con una sconfitta (e la contestuale vittoria del Rieti), la probabilità di festa allo Scopigno tra una settimana è alta: al Rieti serve chiudere con 10 punti di distacco sulla seconda (e con tre turni da giocare). San Teodoro-Albalonga si giocherà alle 15.30.



TIFOSI

Hanno deciso di esserci anche a Nuoro. Sono attesi in una decina, ma forse saranno di più: qualcuno si aggiungerà all’ultimo sull’onda dell’entusiasmo. I tifosi reatini saranno presenti in un Frogheri che vuole vestirsi a festa per spingere la squadra fuori dai playout. Per questo è stata indetta la giornata verdazzurra. per una trasferta onerosa in tutti i sensi. Quelli reatini sono tifosi coraggiosi e appassionati, che hanno già incassato il plauso di tutto l’ambiente amarantoceleste. Per chi non potrà esserci, diretta audio su facebook sulla pagina Eruditus Reatinus.



ASSETTO

Rieti che punta sul 4-3-1-2, che può prendere una forma più tradizionale grazie alla totalità delle presenze per Parlato. Dionisi e Ispas ai lati (Tiraferri è in svantaggio nel ballottaggio), centrocampo guidato da Cuffa (in gol all’andata) e l’accoppiata Scevola-Luciani che taglia fuori, solo per motivi di under, capitan Tirelli (Luciani e Tirelli segnarono nella prima gara di questa stagione contro i sardi). Giunta, scontata la squalifica, torna a giocare dietro a Scotto e Marcheggiani (segnò una doppietta nel 5-1 dell’andata), il primo tornato a segnare prima di Pasqua, il secondo desideroso di tornare al gol. La Nuorese? Dovrebbe puntare sul 4-3-1-2 o al massimo sul 3-4-3 e sulle folate offensive di Cissè, Cadau e Palma. Potrebbe dare forfait l’ex Rieti Alessio Lazazzera (difensore, si è infortunato a Monterosi).



MISTER PARLATO

«Niente scherzi, pensiamo solo alla Nuorese – sottolinea con tono deciso Parlato - La strada è ancora lunga, non scherziamo assolutamente, qui ogni settimana è una battaglia sportiva perché in questa fase i punti in palio hanno un peso specifico doppio rispetto alla prima parte della stagione». E sull’entusiasmo del tifo e dell’ambiente amarantoceleste, dice: «Non nascondo che leggere o percepire queste sensazioni fa estremamente piacere, ma vorrei ricordare a tutti che, a partire da domenica saremo chiamati ad affrontare tre formazioni che stanno lottando per tentare di uscire fuori dalla zona retrocessione: quindi chi pensa che tutto sia semplice dimostra di non conoscere le dinamiche e la gestione di un gruppo verso un obiettivo e facendo così si tende solo ad avere inconsciamente un atteggiamento più rilassato e che poco si confà a quello che è stato il nostro spirito e il nostro approccio fino ad oggi». Poi la ricetta per affrontare al meglio la giornata: «Il nostro atteggiamento rispetto a questa ritrovata positività – spiega Parlato – dovrà in qualche modo andare nella direzione opposta e seguire delle regole molto semplici, ma efficaci: concentrazione alta, rispetto per l’avversario e mettere da parte l’idea di stilare tabelle o fare calcoli. Serve solo pedalare forte e dare tutto quello che ancora c’è nel serbatoio». Ma tornando sulla Nuorese, Parlato dice: «Parliamo di una squadra che nel girone di ritorno ha cambiato pelle: in casa ha subìto appena due gol in più di noi (13 a 11), nelle ultime 3 gare ha realizzato 4 gol e subìto solo uno e, se si eccettua il ko col Trastevere, nelle ultime 6 partite ha collezionato 12 punti. Non credo serva aggiungere altro per avere l’idea di dover fare i conti con un osso duro, contro il quale servirà il giusto approccio, la fame e la determinazione agonistica per fare la prestazione ed andarsi a prendere il massimo».



COSÌ IN CAMPO

Nuorese : Ferrara, Tupponi, Gallo, Rosano, Goh, Strumbo, Cadau, Mira, Cissè, Verachi, Palma. All. Fabio Fraschetti.

Rieti: Scaramuzzino, Dionisi, Biondi, Scardala, Ispas, Luciani, Cuffa, Scevola, Giunta, Scotto, Marcheggiani. All. Parlato.

Arbitro : Panozzo di Acireale.



LA XIII DI RITORNO

Domenica alle 15

Anzio-Tortolì

Aprilia-Latte Dolce Sassari

Lanusei-Latina (alle 14.30)

Lupa Roma-Budoni

Monterosi-Ostiamare

Nuorese-Rieti

San Teodoro-Albalonga (alle 15.30)

Sff Atletico-Flaminia

Trastevere-Cassino



CLASSIFICA

Rieti 69

Albalonga 62

SFF Atletico 56

Trastevere 54

Latina 52

Cassino 47

Aprilia 44

Ostia 40

Lupa Roma 39

Latte Dolce e Flaminia 35

Budoni 33

Monterosi 32

Nuorese 28

Lanusei 27

Tortolì e San Teodoro 23

Anzio 19

