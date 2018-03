di Christian Diociaiuti

LE PAGELLE

Scaramuzzino 6

Tiraferri 5

Dal 1’ st Ispas 6

Biondi 6.5

Scardala 7.5

Dionisi 6.5

Scevola 6.5

Cuffa 7

Luciani 6.5

Mostarda 6

Dal 1’st Carrafiello sv

dal 18’ st Graziano 6

Scotto 7.5

Marcheggiani 7

Dal 11’ st Minincleri 7

All. Parlato 7

SPOGLIATOI

Riccardo Curci (presidente Rieti)

Carmine Parlato (tecnico Rieti)

Archimede Graziani (allenatore Lanusei)

RISULTATI, XII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI – La partita decisiva, forse, è questa. Il Rieti prende il largo e vola otto punti di distacco battendo il Lanusei. Fa l’aquila, lassù, e guarda la seconda, Albalonga, pareggiare a Sassari 1-1.Un “favore” degli ex Rieti, Bianchi, Masala e Demartis. La capolista del girone G sente aria di Serie C dalla posizione privilegiata, dopo i risultati favorevoli ma soprattutto dopo il 2-0 rifilato al Lanusei (zona playout), non senza sofferenze, occasioni sprecate, ripartenze ospiti bloccate e nonostante il Lanusei in dieci per un’ora. Il Rieti vince coi rigori di Scotto (nel primo tempo, al 28’) e Minincleri (secondo tempo, 47’).Il primo gol è un episodio da Var, in cui pochi vedono: mischia in area, Marcheggiani è a terra per uno scontro di gioco. Sdraiato anche un difensore del Lanusei. L'assistente però vuole parlare con l'arbitro. Ha visto qualcosa: i due parlano, Pizzi di Termoli dice a De Girolamo di Avellino che Floris ha fatto qualcosa di illecito in area (pugno a Marcheggiani) ed è rigore. Espulso Floris, sul dischetto Scotto, è gol. A fine gara, invece, dopo tante occasioni sprecate e qualche ripartenza ospite (Lanusei sempre a viso aperto, è venuto a Rieti per segnare e non a difendersi), Minincleri si sistema il pallone in area, viene sgambettato e conquista un rigore poi realizzato dallo stesso ex L’Aquila.Finale 2-0 e festa in campo e con i tifosi. Tutto in un giovedì che sapeva di domenica: quasi 500 paganti e molte più presenze sugli spalti per quella che è stata una «partita migliore di tante altre domeniche. Grazie a chi ha risposto al nostro appello» dicono Curci e Parlato a fine gara.Da fare c’è poco perché le finalizzazioni non sono esaltanti. Ma Davide è sempre pronto.Due errori nel primo tempo gli costano il cambio. Una palla persa a centrocampo mette a rischio il vantaggio.Gara buona come di consueto per l’ex Fermana. Una garanzia sulla fascia.In mezzo non si passa, contiene gli attaccanti alla sua maniera.Sbaglia in un paio di occasioni nel primo tempo, poi è superlativo. Un senatore in tutto e per tutto.Solita gara senza sbavature all’esterno. Di lì non si passa. Si vede meno in fase d’impostazione, ci ha abituato bene.Ormai confermatissimo a centrocampo, pecca in qualche indecisione, ma performance più che sufficiente.Il senatore maximo si sacrifica per chiudere la gara più in difesa. Imposta, difende, si fa rispettare. Vero capitano.Un’altra certezza sulla mediana, la solita lotta sulla mediana per recuperare palloni. C’è più da difendere per contrastare le ripartenze in questa partita.Risponde presente dopo tanto tempo senza maglia titolare. Il reatino cresce.Che sfortuna per Carrafiello con questo infortunio che lo illude. Graziano ha anche chance di segnare, sciupa.Potesse, mangerebbe l’erba tanta è la voglia di segnare. Rigore di giustezza, poi sciupa. Ma di segnare non vedeva l’ora: l’appuntamento col gol mancava da 2 mesi.Conquista il rigore, prende i calci. Gli manca il gol. Ci tornerà, intanto fa la sua parte in una partita importantissima.Entra e conquista un rigore che dà al Rieti un meritato 2-0. Realizzazione perfetto.Negli spogliatoi, è evidente, striglia i suoi per gli errori che mettono a repentaglio l’1-0. A fine gara gioisce per il 2-0, meritato (ma quante chance sciupate). Sta confezionando il campionato perfetto del Rieti, quello che riporterà la città in C.«Grazie di cuore ai tifosi per oggi e buona pasqua a tutti. È stata dura, dura, non era facile dopo Trastevere. Pensiamo a quello che dobbiamo fare. Adesso vivo una sensazione particolare. Come biglietti staccati meglio di tante domeniche. Una data particolare, ho avuto un sogno strano. Andando a lavorare, proprio l’ultima di marzo dell’anno scorso ci fu la sconfitta con Avezzano, non ero tranquillo. Primi a marzo, era tanto che non succedeva».“Mi preme stare vicino a Carrafiello e a Tirelli, col capitano che voleva far parte della gara e festeggiare con noi (influenzato, ndr). Ci teniamo che pure lui possa far parte del godimento del successo. Grazie alle persone che sono venute allo stadio. Era una gara di un momento particolare, c’era un filo sottile, in cui potevamo andare incontro a qualche buccia di banana. Grazie ai ragazzi per l’impegno. Una partita nervosa, in cui la stanchezza era alle porte e il risultato pesava. Li ho incitati fino alla fine; sì, c’è stato qualche errore dovuto alla ricerca del risultato. La squadra ha corso male e poco, ma preferirei avere sempre questo tipo di cammino rispetto a una squadra che corre bene e non vince le gare. Abbiamo cercato di resistere alle loro sfuriate in avanti. E abbiamo vinto 2-0, dobbiamo fare in modo di essere felici, contentissimi, i ragazzi stanno tirando la carretta dal 20 luglio. La forma mentis di oggi era non prendere gol e vincere. Complimenti ai ragazzi e buona pasqua alla città. Portiamo a casa i tre punti, poi quello che fanno gli altri si vedrà. Stiamo avendo un cammino che in pochi in Italia stanno avendo. Rigore? Non ho visto, ho notato solo il parapiglia in area. Non riesco a giudicare».«Gara a viso aperto? Questo è il mio modo di intendere il calcio. Ho provato di giocarmela con le mie armi contro una squadra come il Rieti. Il rigore? L’hanno vista così, forse a cose invertite non l’avrebbero vista così. Io non ho visto l’episodio, ma non posso dare un giudizio, non mi permetto, perché poi sbaglio. Il mio giocatore (Floris, ndr) mi dice che ha ricevuto due calci da dietro e stava cercando di allontanare l’altro giocatore (Marcheggiani, ndr). Quando vedrò il filmato, giudicherò se il mio giocatore ha fatto un errore, non altro. La mia espulsione? Non ho detto nulla all’arbitro. Ho chiesto all’assistente se quello che tira può far fallo».Budoni-Trastevere 0-2Cassino-Aprilia 1-0Flaminia-Lupa Roma 4-0Latina-Sff Atletico 2-0Latte Dolce-Albalonga 1-1Nuorese-Monterosi 0-0Ostia Mare-Anzio 3-0Rieti-Lanusei 2-0,Tortolì-San Teodoro 1-3Rieti 69Albalonga* 61Atletico 56Trastevere 54Latina* 51Cassino 47Aprilia 44Ostia 40Lupa Roma 39Latte Dolce e Flaminia 35Budoni 33Monterosi 32Nuorese 28Lanusei 27Tortolì e San Teodoro 23Anzio 19* una e ** due gare in meno.