Rieti calcio: altra multa e inibizione per l'ex presidente Puolinakis

RIETI - La notizia era già venuta fuori nelle scorse settimane, dopo il deferimento arrivato direttamente dalla Procura Federale. Ora è ufficiale, anche se, fortunatamente, il Rieti evira una penalizzazione.



Proprio la Procura Federale ha comminato 6667 euro di multa al club: "per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro iltermine del 30.11.2018, l’indicatore di liquidità al 30.09.2018 della Società e la situazione intermedia alla medesima data, approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio dell’organo di revisione".



Bilancio non approvato dunque, un aspetto che oltre alla multa ha portato anche a 20 giorni di inibizione all'ex presidente Manthos Puolinakis. Nuova stangata quindi per il Rieti, che questa volta però se la cava con una sanzione pecuniaria evitando, come detto, ulteriori penalizzazioni. Ultimo aggiornamento: 21:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA