RIETI - Giornata di vigilia e quindi di conferenza stampa prepartita in casa Rieti, che è partito in direzione Brindisi: domani sera alle 20.30 affronterà la Virtus Francavilla. L'umore è alto, lo si percepisce subito, dopo la vittoria contro la Casetana di sabato scorso.In conferenza, come sempre, si presenta il tecnico Ricardo Chéu, che ora vuole continuità: «Siamo felici per la vittoria contro la Casertana, è ovvio, ma al triplice fischio quella partita è finita e si inizia a lavorare sulla successiva. Ho già detto che abbiamo una identità chiara e voglio che la squadra scenda in campo sempre per vincere».Come sempre il tecnico portoghese non si sbilancia sulla formazione e fa un po di pretattica: «Abbiamo ancora Papangelis fuori, detto questo è possibile che cambieremo qualcosa, visto che siamo alla terza partita in una settimana. Lo spirito è buono, al di là di chi scenderà in campo, l'importante è avere un atteggiamento positivo».Una battuta anche sull'ambientamento nel calcio italiano: «Sinceramente è come me lo aspettavo, prima di venire mi dicevano che sarei andato in serie C, ma la serie C italiana è paragonabile alla serie B portoghese e anche ad alcune squadre di serie A. Prima di arrivare ho assistito a tante partite per farmi un'idea. Abbiamo avuto problemi all'inizio, con il campionato rimandato più volte, ma ora che abbiamo iniziato i problemi si sono azzerati».Al di là delle parole del tecnico portoghese probabile che si andrà verso la conferma degli undici visti contro la Casertana.