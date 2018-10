COSI' IN CAMPO

RIETI - Il Rieti torna in campo davanti al suo pubblico per mettersi definitivamente alle spalle un periodo complicato, non solo per qualche problema di carattere "burocratico", ma anche perchè reduce da due sconfitte consecutive, mai successo prima in stagione. Domani alle 14.30 (diretta ElevenSports) allo Scopigno arriva il Siracusa, squadra che attraversa invece un momento complicatissimo e che ha raccolto solamente tre punti in campionato. Forse è proprio questo l'aspetto che rende la gara ancora più complicata, perchè se per il Rieti questa è una sfida non decisiva, potrebbe esserlo per i siciliani.«E’ una partita importante ma certamente non è una finale. Non voglio mettere pressione alla squadra perché non ce ne è motivo: adesso dobbiamo pensare al Siracusa. Come ripeto sempre dobbiamo essere tranquilli e bravi a fare quello che proviamo in settimana», questa la fotografia del match da parte del tecnico portoghese, che poi annuncia: «sicuramente ci saranno dei cambi di formazione».C'era da aspettarselo, anche perchè Pepe e Diarra sono pronti a riprendersi il posto da titolare , cosi come Dabo. Ipotizzando la possibile formazione che vedremo in campo domani pariamo da Chastre tra i pali, solita difesa a quattro con Dabo a destra, Pepe e Gigli centrali e Gallifuoco a sinistra al posto di Papangelis, tra i peggiori nel match perso 3-0 a Trapani. Palma e Diarra tornerà ad essere la coppia avanti alla difesa, mentre Maistro, Vasileiou e Cericola agiranno a supporto di Todorov, che potrebbe tornare titolare al posto di Gondo.Il Siracusa di Pagana, come detto, ha disperato bisogno di punti, e arriva al match sognando quello che sarebbe un colpaccio pensantissimo allo Scopigno. Il tecnico dovrebbe optare per un 4-3-2-1, il classico albero di Natale con Vazquez, al rientro, come unica punta.Ci saranno ovviamente i tifosi del Rieti, pronti a spingere la squadra verso un successo che sarebbe importantissimo, e che rappresenterebbe una nuova ri-partenza dopo una settimana travagliata: «Le polemiche sono nate perché abbiamo perso, se invece avessimo vinto non sarebbe successo nulla». Questa la sentenza di Chéu in conferenza stampa, ma è chiaro che domani ci si attende una risposta concreta.(4-2-3-1): Chastre; Dabo, Pepe, Gigli, Gallifuoco; Palma, Diarra; Vasileiou, Maistro, Cericola;Todorov. All. Chéu(4-3-2-1): Gomis; Daffara, Di Sabatino, Turati, Del Col; Palermo, Tuninetti, Ott Vale; Celeste, Diop; Vazquez. All. Raciti-Pagana: Carella di Bari (Maninetti di Lovere e Martinelli di Seregno)Cavese - Trapani (domani, ore 14.30)Monopoli - Catanzaro (domani, ore 16.30)Virtus Francavilla - Rende (domani, ore 16.30)Reggina- Juve Stabia (domani, ore 18.30)Sicula Leonzio - Potenza (domani, ore 18.30)Bisceglie - Paganese (domani, ore 20.30)Casertana - Vibonese (domani, ore 20.30)Catania - Viterbese (rinviata)Trapani 19Juve Stabia 18Rende 15Catania 14Vibonese 13Casertana 11Monopoli, Catanzaro, Virtus Francavilla e Potenza 9Cavese, Sicula Leonzio e Bisceglie 8Reggina e Rieti 7Matera 4Siracusa 3Paganese 1Viterbese 0