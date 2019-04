LA NUOVA CLASSIFICA

RIETI - Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha sanzionato cinque società di Lega Pro. Il Tfn ha inflitto 4 punti di penalizzazione in classifica al Cuneo (girone A di Serie C) e 2 punti a Lucchese (girone A di Serie C) e Siracusa (girone C di Serie C) per una serie di irregolarità amministrative su segnalazione della Covisoc.Il Tribunale ha inoltre inflitto 3 punti di penalizzazione in classifica al Bisceglie (girone C di Serie C) e 2 punti dipenalizzazione al Rieti (girone C di Serie C) per non aver depositato le attestazioni del settore tecnico della Figc relative al tesseramento del medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario della prima squadra (e quindi fanno capo alla vecchia gestione, quella di Manthos Poulinakis), nonché per il Bisceglie anche di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti.La classifica vede ora il Rieti al terzultimo posto a quota 30 insieme al Siracusa, mentre Bisceglie è penultima a quota 26, chiude la Paganese a 14 punti. Il Rieti dovrà affrontarle tutte e tre e in trasferta: domenica prossima, 7 aprile, giocherà a Pagani, il 10 c'è il recupero a Siracusa, mentre il 20, il sabato di Pasqua, gli amarantocelesti saranno in campo a Bisceglie. In mezzo ci sono le partite casalinghe con Rente (14) e Monopoli (28) e la chiusura a Catania del 5 maggio.Juve Stabia 65Trapani 64Catania e Catanzaro 57Potenza 47Monopoli e Viterbese 44Francavilla 43Vibonese 42Casertana 41Reggina e Rende 40Sicula Leonzio 39Siracusa e Rieti 30Bisceglie 26Paganese 14