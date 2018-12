COSI' IN CAMPO

Rieti

Paganese

Arbitro

ALTRE GARE, XV GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tre punti per risalire la china e mettersi alle spalle un mese nerissimo. Rieti-Paganese di domani alle 14.30 (diretta Eleven Sports) è una di quelle partite che, per entrambe le squadre, mette in palio molto più di tre punti. Ne è consapevole Ricardo Chéu, che prima di iniziare la classica conferenza pregara ha voluto dedicare un pensiero a Stefano Colasanti, scomparso nell'esplosione della cisterna sulla Salaria: «Il mio messaggio è di vicinanza e cordoglio alla famiglia di Stefano ma anche dell'altro giovane ragazzo deceduto (Andrea Maggi, ndr). Purtroppo so cosa significa perdere una persona cara». Un momento di riflessione e di cordoglio doveroso, che verrà celebrato domani con un minuto di raccoglimento prima della gara.Immancabile un'analisi sul match di domani: «Sappiamo che per noi è una partita importante, ne siamo consapevoli. Se riusciremo ad esprimere quanto fatto almeno per settanta minuti nelle ultime due gare sono sicuro faremo un risultato positivo». La Paganese non ha ancora mai vinto in questo campionato, e l'impressione è che il fattore psicologico possa pesare ancora di più di quello tecnico: «Giocare bene o male domani non conta, conta solo fare un risultato positivo».Mai cosi pragmatico Chéu, almeno in conferenza, e poi aggiunge: «Loro sono una squadra pericolosa sulle palle inattive, con difensori centrali alti e forti fisicamente. Abbiamo lavorato in settimana sui loro punti deboli e sappiamo come possono colpirci. Due mesi fa eravamo qui a parlare di una squadra che non riusciva a segnare, ora troviamo il gol con continuità e dobbiamo registrare errori difensivi individuali, più che di reparto. Purtroppo la pecca è rappresentata dal manto erboso, che non ci permette di giocare palla a terra come vorremmo».Proprio a proposito della difesa, domani non ci sarà Gigli: «per un affaticamento muscolare, sarà fuori dai convocati», al suo posto ci sarà Gualtieri. La Paganese non ha ancora mai vinto in campionato, avendo anche la peggior difesa con 33 gol subiti (subito dopo il Rieti con 25). Vietati ulteriori passi falsi, soprattutto per non alimentare il clima di protesta verso la società e riaddrizzare psicologicamente un periodo al limite del ko tecnico. Detto dell'assenza di Gigli il resto della formazione potrebbe essere confermata, con Chéu che magari ha in mente di strappare un risultato positivo domani e poi far rifiatare qualcuno nell'infrasettimanale contro il Rende. Diversamente da quanto anticipato nei giorni scorsi domani non saranno presenti nè il presidente della Lega Pro Ghirelli, né il presidente Poulinakis, che quindi non assisterà al match dallo Scopigno.Domani, all'ingresso delle due squadre in campo verrà esposto lo striscione "Quarta Categoria- calcio e Disabilità", torneo nazionale di calcio a 7 riservato ai diversamente abili.(4-3-2-1): Chastre; Delli Carri, Pepe, Gualtieri, Dabo; Gallifuoco, Palma, Konate; Maistro, Vasileiou, Gondo. All. Chéu(3-5-2): Santopadre; Tazza, Diop, Della Corte; Carotenuto, Gori, Nacci, Scarpa, Garofalo; Cappiello, Cesaretti. All. De Sanzo: Gariglio di Pinerolo (Fantino-Biava)Trapani - Juve Stabia (domani, ore 14.30)Cavese - Potenza (domenica, ore 14.30)Bisceglie - Catania (domenica, ore 16.30)Casertana - Monopoli (domenica, ore 16.30)Matera - Rende (domenica, ore 16.30)Vibonese - Siracusa (domenica, ore 16.30)Virtus Francavilla - Catanzaro (domenica, ore 18.30)Sicula Leonzio - Reggina (domenica, ore 20.30)Juve Stabia 32Rende 27Trapani 26Catanzaro e Catania 24Casertana e Vibonese 21Potenza 20Monopoli e Sicula Leonzio 18Cavese e Reggina 14Virtus Francavilla 13Siracusa 12Bisceglie 11Rieti 10Viterbese 5Paganese 4Matera 3