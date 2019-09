RIETI - Enrico Zampa è il primo colpo ufficiale messo a segno dal Fc Rieti in questa ultima giornata di trattative. Il centrocampista, 27 anni, originario di Frascati, vestirà l'amarantoceleste fino al 30 giugno 2020 con la formula del prestito, lasciando Monopoli dove è stato considerato fuori dal nuovo progetto.



Sposato con una ragazza originaria di Torano, comune della provincia reatina, Zampa è scuola Lazio, ma la consacrazione calcistica è arrivata con le maglie di Ternana e Trapani: per lui complessivamente 35 presenze in serie B e tanta esperienza in C. Ultimo aggiornamento: 19:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA