RIETI - Il Rieti prova a concentrarsi sul Matera per quello che è, a tutti gli effetti, uno scontro decisivo per la classifica. Domani alle 16.30 (diretta ElevenSports), la formazione di Ricardo Chéu riceve i lucani, che vivono un momento delicatissimo della stagione. Per la seconda partita consecutiva, dopo quella casalinga contro la Reggina, i giocatori hanno indetto lo sciopero per il mancato pagamento degli stipendi e anche domani contro il Rieti scenderà in campo la formazione Berretti.Chéu però non vuole cali di concentrazione e, alla viglia del match, tiene alti i livelli di allerta: «Siamo concentrati sul nostro compito e sulla nostra strategia per andare a giocare la gara di domani contro il Matera.Una gara importante che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi perchè entrare in campo con poca concentrazione, vista l'incertezza che regna in casa degli avversari, può diventare un'arma a doppio taglio e dobbiamo essere sempre sul pezzo e in allerta».Al di là di chi scenderà in campo il tecnico si aspetta un solo risultato: «Domani non dovremo guardare i nomi sulle maglie, ma pensare che è uno scontro decisivo per la classifica e per questo avremo il massimo rispetto dei ragazzi che entreranno in campo domani contro di noi. Daremo il massimo per conquistare i tre punti», conclude Chéu.Probabile qualche cambio di formazione, magari per dare spazio a qualcuno che ha avuto meno spazio, magari con l'inserimento di Criscuolo e uno tra Todorov e Tommasone dal primo minuto. Una sfida importante ai fini della classifica, con una diretta concorrente della formazione amarantoceleste nella corsa alla salvezza diretta. Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Panettella di Bari, lo stesso fischietto della gara ad Ostia del 29 aprile scorso, quella in cui il Rieti ottenne la matematica promozione in serie C.Questo l'elenco dei convocati del tecnico portoghese: D.Costa, Gigli, Palma, Cericola, Xavi Venancio, Tommasone, Maistro, Chastre, Dabo, Todorov, Vasileiou, Spadini, Di Domenicantonio, Gualtieri, Pepe, Criscuolo, Konate, Migliaccio, Barbini, Delli Carri, Demosthenous, GondoIndisponibili: Gallifuoco, Kean, Papangelis(4-5-1): Fortunato; Fiore, D'Andria, Ripanto, Simone; Sarcinella, Basta, Papa, De Marco, Mascioli; Ahmetaj. All. Danza.(4-3-2-1): Costa; Delli Carri, Gualtieri, Gigli, Dabo; Criscuolo, Konate, Palma; Cericola, Vasileiou; Todorov. All. Chéu: Panettella di Bari (Stringini- Bartolomucci)Juve Stabia - Siracusa (domani, ore 14.30)Vibonese - Bisceglie (domani, ore 16.30)Potenza - Catanzaro (domani, ore 16.30)Catania - Monopoli (domani, ore 16.30)Rende - Paganese (domani, ore 16.30)Reggina - Trapani (domani, ore 16.30)Sicula Leonzio - Viterbese (domani, ore 16.30)Cavese - Casertana (domani, ore 18.30)Juve Stabia 43Trapani 36Catania 34Rende e Catanzaro 31Monopoli 29Reggina e Vibonese 26Potenza 25Casertana 23Cavese 22Sicula Leonzio 20Virtus Francavilla 18Rieti 16Siracusa e Bisceglie 15Viterbese 12Matera 11Paganese 5