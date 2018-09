di Mattia Esposito

RIETI - E’ il giorno dell’esordio in campionato per il Rieti, che questa sera giocherà a Matera la prima di serie C. Grande attesa per la formazione amarantoceleste dopo le due uscite in Coppa, pronta a rituffarsi tra i professionisti. La squadra è già arrivata a Matera, con Papangelis ko a causa di un problema muscolare. Per quanto riguarda l’undici titolare rimane un unico dubbio nel tridente offensivo: dando per certi Todorov e Cericola, il terzo del tridente dovrebbe essere Vasileiou, in vantaggio su Di Domenicantonio. Confermato ovviamente, il modulo, con Chéu che non rinuncia al suo 4-3-3. Fischio di inizio alle 20.30, con diretta Eleven Sports.



Intanto continuano i problemi in serie C. In attesa della sentenza del Tar per i ripescaggi in B, nella serata di ieri sono arrivati alcuni deferimenti da parte della Procura Federale, due dei quali riguardano proprio il girone C. Juve Stabia e Siracusa, cosi come Arzachena e Cuneo, su segnalazione della CO.VI.SO.C., sono state deferite “per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019”. Queste società ora rischiano punti di penalizzazione. A completamento del discorso relativo al girone C, resta in bilico la posizione di Viterbese e Catania. La squadra di Camilli ora crede nel cambio di girone, mentre il Catania è tornato a sperare nel ripescaggio in B. Il rischio quindi è che si vada verso un girone C a 17 squadre.



COSI' IN CAMPO

Matera (3-5-2): Farroni; Stendardo, Risaliti, Arpino; Auriletto, Garufi, Triarico, Corso, Ricci; Scaringella, Orlando. All. Imbimbo.

Rieti (4-3-3): Chastre; Gallifuoco, Dabo, Pepe, Gigli; Palma, Maistro, Diarra; Todorov, Vasileiou, Cericola. All. Chéu.

Arbitro : Cascone di Nocera Inferiore (Spiniello e Nasti).

