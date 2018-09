di Umberto Leoncini

RIETI - «A Matera per vincere». E’ questo il pensiero di Ricardo Chéu, il tecnico del Rieti, nella conferenza stampa prima della partenza di domani mattina per la Basilicata dove gli amarantocelesti esordiranno martedì sera nel girone C di serie C.



L’allenatore portoghese è apparso tranquillo, sicuro e anche ironico come quando il nuovo addetto stampa della società reatina, Leonardo Valente, che si è presentato ufficialmente proprio in questa occasione agli addetti ai lavori e alla città, passa la parola al difensore Nicolò Gigli, chiamandolo capitano, «Capitano se lo faccio giocare» ha commentato ridendo Chéu.



Nel resto dell’incontro con la stampa l’allenatore reatino si è dimostrato concentrato e carico al punto giusto «Andiamo a Matera per vincere – ha dichiarato – Il nostro atteggiamento sarà questo in tutte le gare: in casa, fuori casa ma anche se dovessimo giocare con squadre di serie A. In queste settimane abbiamo lavorato duro per avere una nostra identità e non la cambieremo a seconda dell’avversario o del campo dove andremo a giocare. Dopo 9 settimane di duro lavoro mi auguro di vedere i risultati. Sarà importante giocare da squadra perché nonostante questo Rieti abbia ottime individualità i risultati si raggiungono soltanto grazie al lavoro di gruppo. I ragazzi sono molto motivati e abbiamo studiato l’avversario che scenderà in campo con un classico 3-5-2 e in questi giorni ci siamo allenati per cercare di essere pronti a sfruttare i loro punti deboli».



Dall’infermeria non arrivano grosse novità con Sandro Costa, infortunatosi al ginocchio durante un’amichevole nel precampionato, che ne avrà ancora per qualche settimana, e con Giovanni Kean fermatosi per uno stiramento alla coscia sinistra che è ancora in dubbio.



L’allenatore reatino anche in questa occasione ribadisce la sua filosofia improntata alla preminenza del gruppo sulle individualità: «Kean è un giocatore importante ma, come ho detto, è importante la squadra. Valuteremo dopo l’allenamento di domani mattina se convocarlo o meno. Di certo non lo rischieremo perché in squadra abbiamo valide alternative che sicuramente saranno all’altezza della situazione. Del resto in un campionato lungo e con un calendario che vede molti impegni ravvicinati anche le cosiddette seconde linee saranno importanti se non fondamentali, dobbiamo farci trovare pronti tutti in ogni momento».



Il difensore centrale del Rieti, Nicolò Gigli, che nella scorsa stagione ha giocato proprio a Matera, parla della città dei ‘Sassi’: «A Matera ci attende un clima infuocato, un ambiente agguerrito ma del resto tutte le gare in trasferta di questo girone saranno battaglie. E’ un raggruppamento complicato dove ci sono squadre ad alto tasso tecnico, squadre forti fisicamente mentre in altre piazze le difficoltà saranno dovute proprio all’accoglienza delle tifoserie. Siamo una squadra giovane ma siamo tutti motivati e siamo consapevoli che dobbiamo lottare su ogni pallone dal primo all’ultimo pallone».



Sulla rosa dei prossimi avversari del Rieti, Gigli parla dell’altro capitano, Stendardo, l’unico rimasto della scorsa stagione: «E’ un giocatore di grande esperienza, un trascinatore, intorno al quale è stata costruita la squadra. Non conosco approfonditamente tutti gli altri ma sono certo che abbiamo le carte in regola per fare bene. Il nostro obiettivo è quello di salvarci il prima possibile e poi magari riuscire a toglierci qualche soddisfazione in queste settimane abbiamo lavorato duramente e le nostre motivazioni possono fare la differenza. Sono felice di poter finalmente giocare tutti questi rinvii sono stati estenuanti è stato difficile mantenere la concentrazione. Speriamo che tutta la situazione si normalizzi il prima possibile».



Dopo più di due mesi a Rieti il tecnico portoghese parla anche del suo impatto con il calcio italiano: «E’ un calcio diverso da quello giocato negli altri paesi è più aggressivo ma noi dobbiamo essere bravi a contrastare questa aggressività con molta intensità e velocità nel far girare la palla».



Il Rieti domani prima di partire per Matera si allenerà a Cantalice e in Basilicata farà l’ultimo allenamento nella giornata dio martedì prima del tanto agognato esordio.



