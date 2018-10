RIETI - Il Football Club Rieti 1936 comunica di aver sottoscritto un contratto biennale con l'attaccante Diomandè Yann Cedric Gondo, che giocherà con la maglia numero 35.



Nato a Divo, in Costa D'Avorio, il 25 novembre 1996, Gondo è una punta centrale che all'interno della rosa potrà affiancare e dare fiato a Todorov e Tommasone. Cedric cresce nel settore giovanile della Fiorentina collezionando 24 reti nel campionato Primavera. La prima occasione arriva in Serie B con la maglia della Ternana dove riesce a realizzare 2 reti e 1 assist nello spazio che riesce a ritagliarsi. Dopo la parentesi in Serie C con il Teramo prova l'avventura in Grecia con l'Asteras Tripoli. Ora è pronto per vestire l'amarantoceleste in questo campionato appena iniziato. © RIPRODUZIONE RISERVATA