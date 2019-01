I RISULTATI IV DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Se non siamo di fronte alla partita più importante della stagione, ci manca davvero poco. Questa sera alle 20.45 (diretta Rai Sport) il Rieti si gioca tre punti pesantissimi contro la Cavese nel posticipo della ventitresima giornata del campionato di serie C, girone C. Ieri Capuano non ha parlato prima della gara, cercando di evitare distrazioni di ogni tipo e concentrare la massimo se stesso e la squadra in vista di una sfida importante. La Cavese in casa ha conquistato tutte le sue fortrune, con 16 punti su 22 complessivi, e se a questo sommiamo il punto conquistato all'andata allo Scopigno, nel resto delle trasferte i campani hanno totalizzato solamente cinque punti.Questo dato spiega, in parte, le difficoltà della partita, con il Rieti che in caso di successo potrebbe centrare l'aggancio in classifica proprio a quota 22 e non concedere un primo match point salvezza gli avversari. Capuano arriva a questa sfida con qualche dubbio di formazione e con la squalifica di Cedric Gondo. In difesa probabile riesordio in maglia amarantoceleste per Stefano Scardala, che potrebbe fare reparto insieme a Delli Carri e Mattia, con Costa confermato tra i pali. A centrocampo rimane qualche dubbio, vista la diffida di Konate. Grillo, non ancora ufficializzato dal club, è stato inserito nell'elenco dei convocati, e non è da escludere il suo utilizzo in mezzo insieme a Garofalo ed uno tra Palma e Marchi. Sugli esterni confermati Marchi a sinistra e Brumat a destra. Con la squalifica di Gondo obbligate anche le scelte in attacco, con Maistro che agirà a supporto di Iacopo Cernigoi.Per quanto riguarda la Cavese Modica dovrebbe affidarsi al suo 4-3-3, con tridente formato da Rosafio, Sciamanna e Fella. Vietato sbagliare al Lamberti, anche perché nel prossimo turno il Rieti osserverà il turno di riposo e potrebbe ritrovarsi con una classifica ancora più corta in zona salvezza, un altro aspetto che rende i tre punti di stasera di elevato peso specifico. Ne è consapevole la società, ne è consapevole Ezio Capuano. che nella partita più importante fino ad ora vuole ottenere la sua prima gioia sulla panchina amarantoceleste.Catanzaro - Casertana 3-2Siracusa - Trapani 1-2Bisceglie - Viterbese 0-1Juve Stabia - Paganese 1-0Monopoli - Reggina 1-1Virtus Francavilla - Sicula Leonzio 1-0Matera - Vibonese 1-6Catania - Rende 1-0Cavese - Rieti (stasera, ore 20.45)Juve Stabia 53Trapani 44Catania 43Catanzaro 41Reggina 35Monopoli 34Vibonese 33Casertana 32Rende 31Potenza e Virtus Francavilla 27Sicula Leonzio 24Cavese 22Siracusa, Rieti e Viterbese 19Bisceglie 15Matera 10Paganese 9