I CONVOCATI

ALTRE GARE, IV DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è chiuso da pochi minuti l'allenamento di rifinitura per il Rieti, che domani, nel posticipo (ore 20.45,diretta Rai Sport), sarà impegnato contro la Cavese. La società ha deciso che nessuno parlerà in vista del match di domani, e non arriverà quindi la conferenza stampa del neo tecnico amarantoceleste. Diramato intanto l'elenco dei convocati, tra i quali non mancano le sorprese. Oltre allo squalificato Gondo, non figurano nell'elenco Pepe e Kean, oltre ai "soliti noti" Chastre, Di Domenicantonio e La Ferrara. C'è invece tra i centrocampisti Antonio Grillo, che non è stato ufficializzato dal club ma prenderà parte alla spedizione.PORTIERI:Davide Costa, Alex SpadiniDIFENSORI:Simone Mattia, Filippo Delli Carri, Nicolò Gigli, Gianluca Gualtieri, Armando Migliaccio, Stefano ScardalaCENTROCAMPISTIAlessandro Marchi, Matteo Brumat, Xavier Venancio Catarino, Roberto Criscuolo, Antonio Grillo, Amara Konate, Giuseppe Palma, Tiziano Tiraferri, Andrea Zanchi, Vincenzo Garofalo.ATTACCANTI:Iacopo Cernigoi, Fabio Maistro, Vincenzo TommasoneSQUALIFICATI:Cedric GondoCatanzaro- Casertana (oggi, ore 14.30)Siracusa - Trapani (oggi, ore 14.30)Bisceglie- Viterbese (oggi, ore 14.30)Juve Stabia - Paganese (oggi, ore 16.30)Monopoli - Reggina (oggi, ore 16.30)Virtus Francavilla- Sicula Leonzio (oggi, ore 16.30)Matera - Vibonese (oggi, ore 16.30)Catania - Rende (stasera, ore 20.30)Juve Stabia 50Trapani 41Catania 40Catanzaro 38Reggina 34Monopoli 33Casertana 32Rende 31Vibonese 30Potenza 27Sicula Leonzio e Virtus Francavilla 24Cavese 22Siracusa e Rieti 19Viterbese 16Bisceglie 15Matera 10Paganese 9