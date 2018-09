COSÌ IN CAMPO

RIETI - Quarto atto in questo campionato di serie C, quarto atto per un Rieti acciaccato ma spinto dalla voglia di riscattare il ko nell'infrasettimanale contro la Virtus Francavila. Oggi alle 14.30 (diretta Eleven Sports), in uno Scopigno ancora a porte chiuse, gli amarantocelesti affrontano la Cavese reduce invece da un turno di riposo.Proprio in mattinata, come annunciato ieri in conferenza stampa, Chéu scioglierà gli ultimi dubbi di formazione che riguardano principalmente la difesa. Dabo e Gigli sono certi del posto, da valutare invece se Pepe riuscirà a recuperare. Se il tecnico portoghese deciderà di non rischiarlo, allora potrebbe toccare a Delli Carri. Per quanto riguarda la corsia di sinistra, con Gallifuoco squalificato, potrebbe toccare a Papangelis, anche se non è da escludere l'utilizzo di Lukinga come avvenuto nella gara d'esordio contro il Matera. Per il resto bisognerà attendersi poche novità, con Diarra e Palma avanti alla difesa, ed il tridente Vasilieou, Maistro e Cericola a supporto di Todorov.Anche quello della Cavese è un progetto che ruota attorno a tanti giovani interessanti. La squadra di Modica ha avuto un percorso simile rispetto a quello del Rieti, avendo affrontato la Caserana nella prima giornata (andando ko 3-1), per poi battere la Virtus Francavilla nella seconda. Il turno di riposo osservato nella terza giornata sarà sicuramente un vantaggio, anche perché il Rieti ha affrontato una delle tante trasferte impegnative di questo girone C.Arbitrerà l'incontro Davide Miele di Torino, in una curiosa omonimia con l'arbitro della gara contro il Francavilla, Gianpiero Miele di Nola.(4-2-3-1): Chastre; Dabo, Pepe, Gigli, Papangelis; Diarra, Palma; Maistro, Vasilieou, Cericola; Todorov. All. Chéu(4-3-3): Vono; Palomeque, Licata, Bruno, Manetta; Favasuli, Tumbarello, Fella; Agate, Rosafio, Sciamanna. All. Modica: Davide Miele di Torino (Ciancaglini e Gentileschi)Vibonese - Matera (oggi, ore 14.30)Rende - Catania (oggi, ore 16.30)Viterbese -Bisceglie (rinv.)Caserana - Catanzaro (oggi, ore 18.30)Sicula Leonzio - Virtus Francavilla (oggi, ore 18.30)Trapani - Siracusa (stasera, ore 20.30)Reggina - Monopoli (domani, ore 14.30)Paganese - Juve Stabia (domani, ore 18.30)Trapani e Rende 9Juve Stabia e Catanzaro 6Bisceglie 4Casertana, Sicula Leonzio, Virtus Francavilla, Siracusa, Cavese, Matera, Rieti, e Reggina 3Monopoli, Vibonese e Potenza 1Viterbese, Catania e Paganese 0