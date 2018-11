COSI' IN CAMPO

RIETI - Dopo una settimana particolare e difficile il Rieti si prepara ad affrontare il Catanzaro di Auteri al "Ceravolo" domani alle 16.30 (in diretta su Eleven Sports). La formazione amarantoceleste vuole riscattarsi, ma contro il giallorossi servirà una grande impresa. La squadra calabrese è reduce dal successo ottenuto al "Massimino" contro il Catania, e viaggia con le vele spiegate da grande entusiasmo dopo una impresa storica. Di sicuro i presupposti non sono i migliori, ma questo Rieti ha già dimostrato di poter essere grande con le grandi di questo girone C. A confortare c'è una statistica: in questo campionato il Rieti ha ottenuto 2 vittorie in trasferta, contro Sicula Leonzio e Viterbese, ed una sola in casa.(3-4-3): Furlan; Celiento, Figliomeni, Riggio; Statella, Maita, Iuliano, Favalli; Giannone, Kanoute, Fischnaller. All. Auteri(4-3-1-2): Chastre; Gallifuoco, Gualtieri, Gigli, Papangelis; Cericola, Palma, Diarra; Maistro; Gondo, Todorov. All. Chéu: D'Ascanio di Ancona (De Chirico- Pintaudi)Monopoli-Sicula Leonzio (domani, ore 14.30)Siracusa-Bisceglie (domani, ore 14.30)Trapani-Virtus Francavilla (domani, ore 14.30)Juve Stabia-Catania (domani, ore 18.30)Rende-Vibonese (domani, ore 18.30)Viterbese-Casertana (domani, ore 18.30)Paganese-Cavese (domani, ore 20.30)Potenza-Matera (domani, ore 20.30)Rende 23Juve Stabia e Trapani 22Catania, Vibonese e Sicula Leonzio 17Potenza 15Catanzaro e Casertana 14Virtus Francavilla 12Monopoli, Cavese e Reggina 11Bisceglie e Rieti 10Siracusa 8Paganese 2Viterbese 0Matera -1