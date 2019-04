Ultimo aggiornamento: 10:13

RIETI - Il Bisceglie a caccia dei tre punti contro il Rieti per tentare una salvezza diretta complicatissima (oggi, ore 14.30). Situazione di classifica alquanto compressa per gli azzurro-stellati che dovrebbero vincere tutte le ultime tre sfide e sperare che il Rieti non faccia alcun punto per essere sicuri di evitare i playout. Il pensiero primario in casa pugliese è quello di tenere a debita distanza la Paganese, ora dietro soli 9 punti in classifica, per tentare quantomeno di evitare il primo turno di playout.Andando a "rovistare" tra i dati, balzano agli occhi valori allarmanti per il Bisceglie. Tre soli punti racimolati nelle ultime 5 sfide (3 pareggi, tutti per 0-0, e due sconfitte) con la miseria di un solo gol messo a segno. E non è finita qui. I pugliesi hanno di gran lunga il peggior attacco del campionato, solo 17 gol messi a segno (in tutti i 3 gironi di serie C solo il Fano ha fatto peggio con 16 marcature), addirittura 15 in meno della Paganese che in campionato ha vinto soltanto una partita (senza considerare la gara con il Matera); in casa le cose non vanno meglio visto che con 11 reti segnate nessuno ha fatto peggio nel girone. L’unica nota positiva il fatto che gli azzurro-stellati tra le proprie mura non subiscono tanti gol, visto che con 9 reti incassate sono la quarta miglior difesa interna.I punti totali sono 26 (3 di penalizzazione) con 6 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte. Migliori marcatori Starita e Triarico con 4 reti a testa.C’è un ex tra le fila del Rieti: trattasi di Gianfranco Mancini, responsabile del settore giovanile amarantoceleste, colui che l’anno scorso a marzo sedette sulla panchina del Bisceglie (affiancato da Pino Alberga che a febbraio era subentrato all’esonerato Nunzio Zavettieri) e condusse i pugliesi ad un tranquillo 11esimo posto.