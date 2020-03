© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Serie C, stop agli allenamenti fino al prossimo 3 aprile. La decisione è arrivata questa mattina, martedì 17 marzo, al termine della prima riunione del tavolo permanente sull'emergenza Covid-19, alla quale hanno partecipato il presidente della Lega Pro Antonio Ghirelli, il numero uno dell'Aic Damiano Tommasi, il suo vice Calcagno e il segretario della Lega Pro Paolucci.IMPEGNO COMUNENel corso dell'incontro, svolto in call conference, Ghirelli e Tommasi hanno espresso il comune impegno nel tentare in ogni modo di portare a termine il campionato di C, sempre tenendo conto l'evolversi dell'emergenza sanitaria, che in questo momento tiene sotto scacco non solo il mondo del calcio, ma lo sport in genere, oltre alla quotidianità di milioni di cittadini. A questo, si aggiunge la nota dalla Federazione Medici Sportivi Italiani (Fmsi), che consiglia la sospensione degli allenamenti fino al 3 aprile per le società professionistiche, fino a nuove indicazioni per quelle dilettantistiche e fino al 30 giugno per il settore giovanile scolastico.IL RIETI SI ADEGUADi conseguenza, anche il Rieti sembra orientato a rispettare in toto le direttive della Lega, anche se, a tal proposito va detto che non è stata ancora emessa una nota ufficiale che lo attesti. Ma i vertici del club amarantoceleste non dovrebbero andare controcorrente e a breve formalizzeranno il prolungamento dello stop, che dura dall'8 marzo, giorno del successo a Viterbo, e che inevitabilmente allungherà pure i tempi di ripresa di un campionato mancante ancora di 8 turni.