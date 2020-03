CAPOLISTA SOLIDA

IN CODA E' BAGARRE

PLAYOFF, OK AVELLINO

RISULTATI, XXX GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In attesa dell'ufficializzazione dello stop del campionato, ormai solo una pura formalità visto il nuovo decreto ministeriale e la decisione del Coni di sospendere tutte le attività sportive, almeno fino al prossimo 3 aprile (salteranno le prossime 4 gare), in serie C l'ultima emozione "pallonara" l'ha regalata il Catanzaro che in uno dei due monday night della 30esima giornata, ha inchiodato sull'1-1 il Bari. Decisivo il gol di Kanoute, che annulla il vantaggio-lampo di Antenucci (in rete dopo appena 24") e consente alla Reggina di tornare in fuga.Reggina che domenica, invece, non senza qualche difficoltà, ha saputo sfruttare il momento e battere il Picerno 2-0 con Paolucci e Sarao, nella giornata in cui Toscano ha rimescolato le carte ed operato un ampio tournover iniziale. Alle spalle della capolista perde terreno il Monopoli, beffato in casa dalla Casertana (1-0) e il Potenza che sbatte sul muro difensivo della Cavese e non va oltre lo zero a zero.Nella parte bassa della classifica, invece, ad oggi le ultime tre sarebbero tutte retrocesse senza dover passare per i playout: questo perché il ko del Bisceglie col Catania (1-0) e soprattutto la vittoria della Sicula Leonzio contro il Rende (1-0) ha portato a +9 il vantaggio degli isolani sui pugliesi. Chi ne approfitta in qualche modo è il Rieti che sbancando il "Rocchi" col gol di De Paoli ed il rigore parato da Merelli a Tounkara, si riavvicina pericolosamente alle dirette avversarie lasciando ancora qualche spiraglio di speranza.Per il resto, l'Avellino di Capuano mette al tappeto la Ternana (2-0) e per il momento è dentro la zona playoff, come la Virtus Francavilla che torna vittorioso da Teramo (1-0). Nell'anticipo del sabato, pari e patta tra Vibonese e Paganese (1-1).Avellino-Ternana 2-0;Bisceglie-Catania 0-1;Catanzaro-Bari 1-1;Cavese-Potenza 0-0;Monopoli-Casertana 0-1;Picerno-Reggina 0-2;Sicula Leonzio-Rende 1-0;Teramo-Virtus Francavilla 0-1;Vibonese-Paganese 1-1;Viterbese-Rieti 0-1.Reggina 69Bari 60Monopoli 57Potenza 56Catania 47Catanzaro 43Teramo 41Virtus Francavilla 40Avellino 40Vibonese 39Viterbese 39Casertana 38Cavese 38Paganese 36Picerno 32Sicula Leonzio 29Bisceglie 20Rende 18Rieti 15