© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La copertina della decima di ritorno la meriterebbe, ancora una volta, il Monopoli che sbanca il "Granillo" battendo la Reggina 2-0 restituendo un pizzico di interesse alla lotta-promozione visto il contemporaneo 2-1 del Bari ai danni dell'Avellino, che accorcia a 7 lunghezze.GIU' SENZA PLAYOUT?Ma l'attenzione, per il momento si sposta nella parte bassa della classifica, dove le vittorie esterne di Picerno e Sicula Leonzio, rispettivamente a Franavilla (2-1) e a Rieti (2-1) dilatano il divario dalle ultime tre della classe e "rischiano" seriamente di condannare anzitempo Bisceglie, Rende gli amarantoceleste ad una retrocessione diretta senza passare per la coda playout. In questo momento, infatti, al di là di un Rieti inchiodato in ultima posizione a quota 12 punti, il Rende che pareggia 0-0 in casa contro la Viterbese, denuncia ben 14 punti di ritardo dal Picerno (quint'ultimo) e questo sta a significare che ad oggi la formazione biancorossa sarebbe retrocessa. Il Bisceglie che invece rimonta due gol alla Ternana e al "Liberati" chiude sul 2-2, di punti di ritardo dalla Sicula Leonzio (quart'ultima) ne ha 6: oggi disputerebbe lo spareggio per non retrocedere, con gli isolani, ma è al limite degli otto punti, quelli oltre i quali il playout non si disputerebbe.PLAYOFF, CHE BAGARRERisalendo la classifica, invece, dalla Vibonese decima a 38 punti, alla Paganese 15esima con 35, ci sono ben sei squadre il lotta per un piazzamento playoff. L'ultima giornata di campionato ha sorriso principalmente alla Casertana che nell'anticipo del sabato ha fatto suo il derby campano con la Cavese (2-0) scrollandosi di dosso la zona calda e tornando a sperare. Le altre, di fatto, hanno perso tutte: l'Avellino a Bari, la Vibonese a Catania (2-1) e la Virtus Francavilla col Picerno. Un punto striminzito per la Viterbese a Rende (0-0) così come per il Teramo a Pagani (0-0).DERBY A PORTE CHIUSE?Infine, domenica si rinnova la sfida tra Rieti e Viterbese, un derby che all'andata venne vinto nettamente dagli amarantoceleste (4-1) che avevano da poco ingaggiato Caneo. Ma in questo momento la disputa della gara è a rischio disputa a porte chiuse perché il "Rocchi" è stato dichiarato inagibile da una relazione dei Vigili del Fuoco: ora toccherà al Comune e al club risolvere quanto prima la questione.RISULTATI, XXIX GIORNATABari-AvellinoCasertana-Cavese 2-0Catania-Vibonese 2-1Paganese-Teramo 0-0Potenza-Catanzaro 2-0Reggina-Monopol 0-2Rende-Viterbese 0-0Rieti-Sicula Leonzio 1-2Ternana-Bisceglie 2-2Virtus Francavilla-Picerno 1-2CLASSIFICAReggina 66Bari 59Monopoli 57Potenza 55Ternana 51Catania 44Catanzaro 42Teramo 41Viterbese 39Vibonese 38Virtus Francavilla 37Avellino 37Cavese 37Casertana 35Paganese 35Picerno 32Sicula Leonzio 26Bisceglie 20Rende 18Rieti 12