REGGINA IN FUGA

PLAYOFF AFFOLLATI

RISULTATI, XXVIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Quella di ieri, mercoledì 26 febbraio, poteva essere la notte del Rieti e invece l'1-0 beffardo col quale il Monopoli al 92' con Fella ha saputo trovare il guizzo vincente, ha strozzato in gola agli amarantoceleste la possibilità di dire "siamo ancora in corsa". Perché i risultati maturati prima del calcio d'inizio del "Veneziani" avevano, di fatto, spianato la strada al Rieti: ko Rende e Bisceglie, pari della Sicula Leonzio (che domenica è di scena allo "Scopigno") e la consapevolezza che con una vittoria, la classifica in fondo al gruppo sarebbe tornata fluida.E invece è stata un'altra notte pro-Reggina che grazie al guizzo di Rivas a metà ripresa, ha saputo matare un avversario ostico come il Catanzaro e sfruttare le notizie provenienti dagli altri campi, in particolar modo il botta e risposta infinito tra Ternana e Bari che alla fine pareggiando 2-2 hanno consentito ai granata di riportare il vantaggio sulla seconda, in doppia cifra (+10).Nella pancia della classifica invece, è sempre più bagarre: il Potenza sbanca Teramo (1-0) e si rimette in scia delle prime della classe, il Monopoli come detto, conserva il gradino più basso del podio, mentre il successo del Catania a Picerno (2-1) consente agli etnei di scalare ben tre posizioni. Bene anche la Viterbese che ritrova la vittoria dopo due ko filati e lo fa su un campo insidioso come quello di Bisceglie (1-0). A punti anche la Vibonese che schianta la Virtus Francavilla (2-1) forse illusa dal roboante 4-0 di sabato scorso contro il Catanzaro e tornata di corsa coi piedi per terra, mentre l'Avellino tra un guaio e l'altro, vince di nuovo: 1-0 alla Paganese e sorpasso in classifica.Avellino-Paganese 1-0Picerno-Catania 1-2Sicula Leonzio-Casertana 2-2Vibonese-Virtus Francavilla 2-1Bisceglie-Viterbese 0-1Cavese-Rende 2-1Teramo-Potenza 0-1Catanzaro-Reggina 0-1Monopoli-Rieti 1-0Ternana-Bari 2-2Reggina 66Bari 56Monopoli 54Potenza 52Ternana 50Catanzaro 42Catania 41Teramo 40Vibonese 38Viterbese 38Virtus Francavilla 37Avellino 37Cavese 37Paganese 34Casertana 32Picerno 29Sicula Leonzio 23Bisceglie 19Rende 17Rieti 12