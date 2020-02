RISULTATI, XXVII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Reggina mette le mani sul campionato e annusa odore di B. Non che non lo abbia fatto finora, ma dinanzi al rotondo 3-0 inferto alla Paganese, nella domenica in cui il Bari viene inchiodato sul pari dalla Cavese (1-1), il Monopoli interrompe il magic moment al cospetto di una Sicula Leonzio ribaltata dal mercato invernale (1-0) - nella foto di Gabry Latorre una fase del match - e la Ternana chiude a reti bianche al Massimino contro il Catania (0-0), ecco che il +8 sui galletti, il +12 sui biancoverde e il +14 sulle Fere (a undici turni dalla fine) sembrano distacchi confortevoli per gestire.Di conseguenza, l'attenzione si sposta sulla corsa salvezza, dove se l'anello debole resta un Rieti che al ko interno col Teramo (0-2) fa coincidere il quinto cambio alla guida tecnica col ritorno di Caneo, non è che vada meglio a Rende e Bisceglie, entrambe sconfitte di misura da Avellino in casa (0-1) e Picerno fuori (1-0) così da lasciare ancora accesa una fiammella di speranza agli amarantoceleste. Sorpresa di giornata la Virtus Francavilla che spazza via il Catanzaro con un rotondo 4-0. Vittorie corsare per Vibonese e Potenza a Caserta (1-2) e Viterbo (1-3).Casertana-Vibonese 1-2Catania-Ternana 0-0Cavese-Bari 1-1Monopoli-Sicula Leonzio 0-1Picerno-Bisceglie 1-0Reggina-Paganese 3-0Rende-Avellino 0-1Rieti-Teramo 0-2Virtus Francavilla-Catanzaro 4-0Viterbese-Potenza 1-3Reggina 63Bari 55Monopoli 51Ternana 49Potenza 49Catanzaro 42Teramo 40Catania 38Virtus Francavilla 37Viterbese 35Vibonese 35Paganese 34Avellino 34Cavese 34Casertana 31Picerno 29Sicula Leonzio 22Bisceglie 19Rende 17Rieti 12