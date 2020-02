RISULTATI, XXIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Reggina, la vittoria è ancora una volta.... di rigore. Il "cucchiaio" di Denis, col quale la formazione calabrese sbanca Vibo Valentia (1-0) serve probabilmente per "imboccare" la strada della gloria. Altro ostacolo superato, una partita in meno sulla fine del campionato, ma soprattutto il +6 inalterato sul Bari vittorioso al San Nicola nel derby pugliese con la Virtus Francavilla (2-0 e gol d'autore con Antenucci e Ciofani) e all'orizzonte la sfida del Granillo contro una Ternana incapace di andare oltre lo zero a zero casalingo al cospetto di una Sicula rinnovata, ma pur sempre penultima.Ne approfitta allora il Monopoli, sempre più squadra-rivelazione, che in tempi diversi avrebbe fatto gridare "clamoroso al Cibali" ai cronisti, visto lo 0-3 rotondo col quale la truppa di Scienza ha saputo sbarazzarsi di un Catania che sembra aver mollato la presa, dopo un mercato di "indebolimento". Lo stesso non è riuscito a fare il Potenza, frenato al Viviani da un ottimo Rieti: certo, sull'economia della gara pesa come un macigno il palo centrato da França dal dischetto del rigore, ma allo scadere Persano avrebbe potuto trasformare l'1-1 finale in un vero e proprio colpaccio.Al fotofinish la Casertana che in settimana ha celebrato l'addio al calcio di Floro Flores, trova il pareggio contro il Picerno (1-1), il Teramo dilaga sul malcapitato Rende (3-0) mentre il Catanzaro di Auteri sembra aver ritrovato la brillantezza di un tempo: 4-0 alla Viterbese e sesto posto blindato. Un punto a testa tra Bisceglie e Avellino (1-1), idem tra Paganese e Cavese (0-0).Bari-Virtus Francavilla 2-0Bisceglie-Avellino 1-1Casertana-Picerno 1-1Catania-Monopoli 0-3Catanzaro-Viterbese 4-0Paganese-Cavese 0-0Potenza-Rieti 1-1Teramo-Rende 3-0Ternana-Sicula Leonzio 0-0Vibonese-Reggina 0-1Reggina 56Bari 50Ternana 48Monopoli 47Potenza 45Catanzaro 38Teramo 37Catania 33Viterbese e Cavese 32Virtus Francavilla e Paganese 30Casertana e Avellino 29Vibonese 28Picerno 25Bisceglie 18Rende 15Sicula Leonzio 12Rieti 11