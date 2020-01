RISULTATI, XXIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Tra Reggina e Bari a vincere sono le due curve, che nel rispetto di un gemellaggio che resiste da decenni ormai, danno vita ad uno spettacolo da... serie A. In campo, la contesa per i tre punti, finisce in perfetta parità: apre Denis per i calabresi, chiude Perrotta quasi allo scadere per i galletti. Un 1-1 (come all'andata) che tiene il Bari a -6 dalla vetta appaiato ancora alla Ternana che a Monopoli non riesce ad andare oltre lo zero a zero. Occasione mancata per entrambe dunque e campionato che, pur rimanendo vivo ed incerto - 6 punti sono ancora colmabili aritmeticamente parlando - resta saldamente in mano alla Reggina capolista.E in attesa di Sicula Leonzio-Catanzaro, in programma oggi alle 14,30 sull'isola, che completerà il quadro della quarta di ritorno, la scena la conquistano Virtus Francavilla e Viterbese: i pugliesi, non soddisfatti del blitz di Reggio Calabria, si ripetono in casa contro la Paganese (2-0) riportandosi ad un solo punto dalla zona playoff, mentre i laziali spazzano via il Catania al "Rocchi" con un uno-due micidiale nei minuti finali firmato Molinaro-Bensaja che vale l'ottavo posto.Una menzione particolare la merita, senza ombra di dubbio anche il Rieti che, dopo 3 mesi torna al successo e lo fa al cospetto di una Casertana che, pur essendosi presentata in campo dal primo minuto con una coppia d'attacco come quella formata da Castaldo e Floro Flores, non riesce a pungere a dovere. E il gol partita di Russo a premia la tenacia di un gruppo che dopo i segnali di vita dati sia contro il Bari, che mercoledì scorso a Terni, finalmente si sblocca. Tre punti recuperati sul Bisceglie, messo ko dal Potenza (1-0 gol di França) prossimo avversario degli amarantoceleste, due sul Picerno, inchiodato sull'1-1 dall'Avellino di Capuano al Partenio e due anche sul Rende che nell'anticipo del sabato non è andato oltre il pareggio contro la Vibonese (1-1).Avellino-Picerno 1-1Cavese-Teramo 1-0Monopoli-Ternana 0-0Potenza-Bisceglie 1-0Rende-Vibonese 1-1Reggina-Bari 1-1Rieti-Casertana 1-0Sicula Leonzio-Catanzaro (stasera ore 20,45)Virtus Francavilla-Paganese 2-0Viterbese-Catania 2-0Reggina 53Bari e Ternana 47Monopoli e Potenza 44Teramo 34Catania 33Viterbese e Catanzaro 32Cavese 31Virtus Francavilla 30Paganese 29Vibonese, Casertana e Avellino 28Picerno 24Bisceglie 17Rende 15Sicula Leonzio 12Rieti 11