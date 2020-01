RISULTATI, XX GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Pazza serie C! Il recupero della prima giornata del girone di ritorno, di fatto ha sancito la riapertura dei giochi lassù in vetta. L'inatteso capitombolo casalingo della Reggina capolista, messa ko dalla Virtus Francavilla (2-1) è coinciso coi successi - per certi versi preannunciati - di Bari (1-0 alla Sicula) e Ternana (3-1 al Rieti) anche se punteggi e andamento generale dicono che sia i biancorossi, che le Fere, non se la sono portata da casa, pur giocando in casa.E adesso, con la vetta a -6, proprio Bari e Ternana potrebbero creare un'insolita alleanza che potrebbe risucchiare proprio la Reggina in un testa a testa a tre che regalerebbe un finale di stagione emozionante. A cominciare da domenica, quando al Granillo la truppa di Toscano sfiderà quella di Vivarini, con Gallo e i suoi pronti a sbranare il Monopoli (altro osso duro soprattutto dopo lo 0-1 di Vibo che vale il terzo posto) e sperare che la supersfida in terra di Calabria possa concludersi in parità.Ma la prima di ritorno ha detto anche altro. Per esempio, che il Picerno battendo 3-1 la Cavese ha allungato il passo rispetto alla penultima portando a 11 le lunghezze di vantaggio, il che starebbe a significare salvezza diretta per i lucani e retrocessione secca per la Sicula (oltre al Rieti ultimo). Importante lo stacco di reni del Bisceglie che fa suo lo scontro diretto col Rende (1-0) riprendendo vigore, mentre in zona playoff da segnalare l'importante 3-1 del Catania all'Avellino di un Capuano che ora è in bilico tra l'esonero e le dimissioni e l'1-0 casalingo del Teramo ai danni del Catanzaro che, al di là di un mercato di qualità, è al secondo ko di fila. Un punto a testa tra Paganese e Viterbese (0-0), ancora a braccetto e tra Casertana e Potenza (0-0).Az Picerno-Cavese 3-1;Bari-Sicula Leonzio 1-0;Bisceglie-Rende 1-0;Casertana-Potenza 0-0;Catania-Avellino 3-1;Paganese-Viterbese 0-0;Reggina-Virtus Francavilla 1-2;Teramo-Catanzaro 1-0;Ternana-Rieti 3-1;Vibonese-Monopoli 0-1.Reggina 52Bari e Ternana 46Monopoli 43Potenza 41Teramo 34Catania 33Catanzaro 32Viterbese e Paganese 29Casertana e Cavese 28Vibonese, Virtus Francavilla e Avellino 27Picerno 23Bisceglie 17Rende 14Sicula Leonzio 12Rieti 8* (5 punti di penalizzazione)