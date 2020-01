RIETI - Il Rieti giocherà con il Bari domenica, quindi nessun anticipo al sabato come avrebbe voluto il club amarantoceleste, vista la trasferta a Terni di mercoledì 22 gennaio. Un giorno in più avrebbe sicuramente fatto comodo agli amarantoceleste, ma così non è stato.



Ultimo aggiornamento: 19:48

Intanto proseguono gli allenamenti sotto la guida di mister Beni. Era atteso Razzitti per alcuni giorni in prova, ma non si è visto oggi. Al Rieti piace la punta del Carpi, Cristian Carletti, 23 anni di Cremona, tre anni fa in B coi biancorossi. Intanto hanno svolto seduta a parte i quattro giocatori fuori rosa: Beleck, Mirko Esposito, Poddie e Sette.