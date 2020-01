RISULTATI, XXI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Fa rumore il primo ko stagionale della Reggina capolista, che alla ripresa del campionato crolla sotto i colpi della Cavese (3-0) dopo un filotto di 19 risultati utili consecutivi. Una sconfitta però, che non scalfisce il primato dei calabresi che restano a +9 dalla coppia Bari-Ternana. I pugliesi non vanno oltre un pareggio sul campo della Viterbese, arrivata peraltro proprio allo scadere (1-1), mentre le Fere sbancano Potenza con un gol di Vantaggiato nonostante l'inferiorità numerica. Si ferma anche il Monopoli piegato in casa dalla Paganese (1-0), riprende quota il Catanzaro che supera il Bisceglie 2-1 e consolida il sesto posto. Per il resto solo pareggi: 0-0 tra Virtus Francavilla e Catania, 2-2 tra Rende e Casertana e 1-1 tra Avellino e Vibonese.Avellino-Vibonese 1-1Catanzaro-Bisceglie 2-1Cavese-Reggina 3-0Monopoli-Paganese 0-1Potenza-Ternana 0-1Rende-CasertanaRieti-Az Picerno 0-1Sicula Leonzio-Teramo 0-1Virtus Francavilla-Catania 0-0Viterbese-Bari 1-1Reggina 49Bari e Ternana 40Potenza 39Monopoli 37Catanzaro 32Catania 29Teramo 28Vibonese, Paganese e Avellino 27Casertana 26Viterbese e Cavese 25Virtus Francavilla 23Az Picerno 20Bisceglie e Rende 14Sicula Leonzio 11Rieti 8