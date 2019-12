Ultimo aggiornamento: 11:18

RIETI - Dopo aver scelto la figura di Oscar Piergallini per la gestione della parte atletica il Rieti mette a segno un altro colpo nella struttura organizzativa dello staff tecnico e "ritrova" Gianni Bianchetti nelle vesti di preparatore dei portieri. Una casella rimasta vuota dalle dimissioni di Maggiani ad oggi e "occupata" temporaneamente da Giuseppe Figorilli, che in questo mese abbondante si è diviso tra prima squadra e Berretti. In campo stamattina, mercoledì 18 dicembre, anche l'altro preparatore atletico Luigi Garofalo, il quale non essendo stato ancora esonerato ed avendo ancora un contratto in essere, si è presentato regolarmente sul posto di lavoro creando un piccolo diverbio col tecnico Beni che gli chiedeva di lasciare il campo. Negativa la risposta di Garofalo che ha prontamente risposto: «Ditemi cosa debbo fare, sennò io sono tenuto a stare in campo: ho un contratto, sono un tesserato...». Come dargli torto... a entrambi...