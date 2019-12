RISULTATI, XIX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Il girone d'andata si chiude sotto il segno della Reggina. Anche a Lentini - seppur con un pizzico di sofferenza in più - la squadra di Mimmo Toscano riesce a trovare la 15esima perla stagionale grazie a Reginaldi che all'ultimo respiro trova il gol del 2-1 dopo il botta e risposta tra Scardina e Denis. Decisivo il rosso a Sosa al 91' che consente agli amaranto di giocare gli ultimi 240" in superiorità numerica. Ma dietro la Reggina, il vuoto: a dieci lunghezze di distanza Bari e Potenza, entrambe vittoriose contro Casertana (3-0 in trasferta) e Paganese (1-0 al Viviani), ma lontane dal pensare - almeno per ora - di poter insidiare un primato che la formazione calabrese ha costruito grazie ad un girone d'andata (quasi) perfetto).Scivolano ancora più in basso, Monopoli e soprattutto Ternana, quest'ultimo avversario del Rieti domenica al Liberati: i pugliese vanno ko sotto i colpi dell'Avellino di Eziolino Capuano (0-2), gli umbri invece, nell'anticipo del sabato non riescono ad andare oltre il pari (1-1) contro una più che modesta Cavese e il ritardo dalla vetta ora è di 12 lunghezze, troppe probabilmente anche per sperare in un'incredibile rimonta.Ma il vero colpo di giornata è senza ombra di dubbio il 2-1 della Viterbese contro la Virtus Francavilla, che si porta avanti col Volpe a 6' dal termine, resta in dieci per l'espulsione di De Giorgi, subisce il gol del pari al 92', ma proprio allo scadere dell'ultimo secondo, ritrova il Paradiso con la zampata di capitan Atanasov chiudendo addirittura in nove per il rosso a Tounkara.Per il resto, prezioso l'1-0 del Catanzaro sul Picerno, che consente alla banda di Grassadonia di consolidare il sesto posto seppur lontano anni-luce dal podio, mentre il pari tra Teramo e Catania (1-1) è più utile agli etnei che noi agli abruzzesi. Pari e patta tra Bisceglie e Vibonese (1-1), un altro risultato che parla in sfavore del Rieti, ko pure a Vibo contro il Rende (1-0).Cavese-Ternana 1-1 (giocata sabato)Bisceglie-Vibonese 1-1Casertana-Bari 0-3Catanzaro-Picerno 1-0Monopoli-Avellino 0-2Potenza-Paganese 1-0Rende-Rieti 1-0Sicula Leonzio-Reggina 1-2Teramo-Catania 1-1Viterbese-Virtus Francavilla 2-1Reggina 49Bari e Potenza 39Ternana e Monopoli 37Catanzaro 29Catania 28Avellino e Vibonese 26Casertana e Teramo 25Paganese e Viterbese 24Cavese e Virtus Francavilla 22Picerno 17Bisceglie 14Rende 13Rieti 12Sicula Leonzio 11