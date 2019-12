RISULTATI, XVIII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questa Reggina fa campionato a se! Gli amaranto, sempre più primi nel girone C, battendo la Viterbese di rigore (1-0) portano a diciotto la striscia di risultati utili consecutivi in campionato e, complice la sconfitta della Juventus sabato all'Olimpico contro la Lazio (3-1) sono gli unici tra i professionisti a non avere ancora perso una partita. Un altro passo avanti verso una promozione in serie B che, ora più che mai, dipende solo ed esclusivamente dalla banda di Toscano, deciso più che mai a chiudere l'anno solare con altri due risultati utili consecutivi per poi dare appuntament al 2020.Reggina vittoriosa, Reggina capolista, ma soprattutto, Reggina in fuga: alle sue spalle resiste solo un monumentale Monopoli che sbancando pure Picerno (1-0) resta a -9 dalla vetta ma al secondo posto solitario. Sì, perchè le sconfitte di Ternana (1-0 in casa con la Casertana) e il 2-1 con cui il Bari annienta il Potenza trovando i tre punti anche senza i gol di Antenucci, rimodula la classifica consentendo ai galletti di tornare sul podio, a braccetto propio con le Fere e con i lucani a quota 36 punti. In zona playoff da registrare il prezioso 1-0 del Catania al Massimino contro il fanalino di coda Rende - avversario del Rieti domenica - e lo zero a zero tra Vibonese e Teramo che lascia tutto inalterato.Anche il Catanzaro, nell'anticipo della 18esima giornata, non va oltre il pari sul campo della Paganese (1-1), mentre chi rivede seriamente il sole è l'Avellino di Capuano che straccia la Sicula Leonzio e si porta ad un solo punto dalla zona playoff, al pari della Virtus Francavilla che supera di misura la Cavese (1-0). In coda resta tutto invariato, il 2-2 tra Rieti e Bisceglie è un risultato "positivo" per entrambe che guadagnano un punto su Rende e Sicula, anche se gli amarantoceleste recriminano per il rigore sbagliato da Marcheggiani e il palo colpito dall'attaccante reatino poco prima della rete di Montero.Avellino-Sicula Leonzio 3-1Az Picerno-Monopoli 0-1Bari-Potenza 2-1Catania-Rende 1-0Paganese-Catanzaro 1-1Reggina-Viterbese 1-0Rieti-Bisceglie 2-2Ternana-Casertana 0-1Vibonese-Teramo 0-0Virtus Francavilla-Cavese 1-0Reggina 46Monopoli 37Bari, Potenza e Ternana 36Catania 27Catanzaro e Casertana 25Vibonese e Teramo 24Avellino 23Vitus Francavilla 22Paganese, Viterbese e Cavese 21Picerno 17Bisceglie 13Rieti 12Sicula Leonzio 11Rende 10