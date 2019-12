RISULTATI, XVII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - A due giornate dal giro di boa, la Reggina è sempre più la dominatrice del girone C. La squadra di Toscano passeggia letteralmente al "Bonolis" e rifila un tris al Teramo (0-3) che gli vale quota 43 punti, a +7 dalla Ternana che sbanca Catanzaro (1-3). Un margine di vantaggio, quello degli amaranto che, a 180' dalla fine del girone d'andata si laureano campioni d'inverno.Quella che fino a qualche settimana fa consideravamo la vera rivelazione del campionato, ossia il Monopoli, ormai va annoverata tra le big di un campionato sempre più interessante, almeno nella lotta playoff: i biancoverde, nell'inedito lunch match della 17esima giornata, asfalta la Virtus Francavilla facendo suo il derby pugliese (3-0) impreziosito dalla perla di Fella sullo scadere del primo tempo.Chi invece sembra aver finalmente ingranato la marcia giusta è il Bari che passeggia a Rende grazie alla doppietta di Antenucci anticipata dal gol iniziale di Simeri (3-0), mentre l'Avellino in attesa della svolta societaria, vince anche a Viterbo sfruttando il magic moment di Micovschi (1-0) che dopo aver letteralmente asfaltato il Rieti sette giorni prima, si è ripetuto anche al Rocchi. Gol e spettacolo tra Cavese e Bisceglie (2-2), goleada invece a Lentini, dove la Vibonese si conferma il miglior attacco del calcio professionistico nazionale con 36 gol fatti contro i 34 dell'Atalanta e i 33 della Lazio, grazie al 7-2 inferto alla Sicula Leonzio.Numeri, quelli dei calabresi, che tengono il confronto anche in ambito europeo: solo il Manchester City di Guardiola è riuscito a fare meglio, con 39 centri complessivi. Blitz della Paganese sul campo della Casertana, nonostante mancasse il supporto dei tifosi (su ordine della Questura): 3-1 prezioso che rilancia le ambizioni playoff degli azzurrostellati. Bene anche il Potenza che, seppur di misura, manda al tappeto il Picerno con un gol del brasiliano França al 93'.Casertana-Paganese 1-3Catanzaro-Ternana 1-3Cavese-Bisceglie 2-2Monopoli-Virtus Francavilla 3-0Potenza-Picerno 1-0Rende-Bari 0-3Rieti-Catania 1-4Sicula Leonzio-Vibonese 2-7Teramo-Reggina 0-3Viterbese-Avellino 0-1Reggina 43Potenza e Ternana 36Monopoli 34Bari 33Catanzaro e Catania 24Vibobese e Teramo 23Casertana 22Viterbese e Cavese 21Paganese e Avellino 20Virtus Francavilla 19Picerno 17Bisceglie 12Sicula Leonzio e Rieti 11Rende 10