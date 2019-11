RIETI - Curci-Italdiesel, ormai ci siamo. Poco prima delle 15, l'imprenditore reatino accompagnato dal suo avvocato Antonio Schilirò si è presentato presso lo studio notarile del dottor Gianfelice per firmare l'atto di recesso dell'accordo sottoscritto lo scorso 15 ottobre con Italdiesel srl che riavvolgerà il nastro e restituirà l'intera proprietà del Fc Rieti srl all'attuale presidente del club amarantoceleste. In attesa che arrivi anche il legale rappresentante della Italdiesel srl, Curci si è mostrato ottimista sul buon esito dell'operazione che, una volta apposte le dovute firme, riporterà un pizzico di normalità in un ambiente che negli ultimi venti giorni ha vissuto di polemiche, comunicati stampa minatori e repliche, ma soprattutto ha perso di vista il calcio giocato. Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA