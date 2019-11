RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - I gol di Corazza lanciano la Reggina verso la serie B. La doppietta del capocannoniere del girone C - che stacca Marcheggiani, fermo a 8 - consentono alla formazione granata di sbancare il Viviani con un 3-0 rifinito da quel Bellomo che Capuano lo scorso anno provò in tutte le maniere a portare, invano, a Rieti. E, risultati alla mano, in questo momento diventa complicato pensare ad un avversario in grado di tenere testa ai calabrese. Ci sarebbe la Ternana, che con fatica si sbarazza del Picerno al Liberati (2-1), ma da qualche settimana la squadra di Gallo sembra fare fatica più del dovuto, soprattutto tra le mura amiche. Ci sarebbe anche il Bari, ma anche in questo caso, la presenza in squadra di elementi di due categorie superiori come Antenucci e Di Cesare tanto per citarne alcuni, ancora non riescono a mettersi la squadra sulle spalle: il 2-2 di ieri al San Nicola contro una modesta Vibonese (prossimo avversario del Rieti, sabato alle 18.30 nell'anticipo della 14esima giornata) ne è la prova e quel -8 dalla vetta comincia a farsi pesante.La vera rivelazione stagionale resta il Monopoli: Beppe Scienza l'ha disegnata a sua immagine e somiglianza la formazione biancoverde, che sbancando Rende (2-1) si porta di nuovo al terzo posto, a -1 dalla Ternana e a -5 dalla Reggina, con lo scontro diretto a sfavore, però. Nella pancia della classifica, invece, rinviene il Catanzaro che sabato ha spazzato via l'Avellino di Capuano con un rotondo 3-1 pregiudicando il cammino dei lupi irpini, mentre la Viterbese resta a galla sul complicato campo della Casertana, grazie alla doppietta di Volpe che fa 2-2 all'ultima zampata utile. Bene in Teramo, invece, che scala posizioni su posizioni: l'1-0 del Bonolis contro il Bisceglie infatti, vale il sesto posto, ma di contro, mette in serio pericolo la classifica dei pugliesi, risucchiati anche dalla Sicula Leonzio che strapazza la Cavese (3-1) e torna in corsa per la salvezza dirett. Rinviata per impraticabilità di campo, Paganese-Catania.Bari-Vibonese 2-2Casertana-Viterbese 2-2Catanzaro-Avelino 3-1Paganese-Catania rinviataPotenza-Reggina 0-3Rende-Monopoli 1-2Rieti-Virtus Francavilla 1-1Sicula Leonzio-Cavese 3-1Teramo-Bisceglie 1-0Ternana-Az Picerno 2-1Reggina 31Ternana 26Monopoli 25Potenza 24Bari 23Viterbese e Teramo 21Catanzaro 20Casertana 18Vibonese, Virtus Francavilla e Catania 17Paganese 16Avellino 14Az Picerno e Cavese 13Rieti 12Bisceglie 10Sicula Leonzio 9Rende 6