Rieti

Virtus Francavilla

Arbitro

PROGRAMMA GARE, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - C'è un poker da centrare per il Rieti di Caneo, che domani allo "Scopigno" (ore 15) riceve una delle squadre più in forma del momento: la Virtus Francavilla. Il trend degli amarantoceleste è da media-promozione: 3 vittorie consecutive, 8 gol fatti e solo 3 subìti, un'euforia ritrovata e - soprattutto - una classifica risanata anche al netto di una penalizzazione che entro metà dicembre dovrebbe arrivare.Tatticamente il Rieti confermerà il 3-4-3 che tanti benefici ha prodotto dall'arrivo di Caneo ad oggi: mancherà Palma (squalificato), leggero dubbio per Zampa alle prese con un piccolo guaio muscolare che non dovrebbe, però, estrometterlo dalla contesa, per il resto tra i 22 convocati non ci sono grosse novità se non il forfait di Diallo". In porta confermato Addario, linea di difesa a tre con Aquilanti e Granata ai fianchi di capitan Gigli, mediana affidata a Esposito e Zampa (o Tirelli), con Tiraferri e Zanchi pronti ad accelerare sugli esterni. In attacco De Paoli, Beleck e Marcheggiani.Se il Rieti sorride, la Virtus non è da meno: la squadra di Trocini viene dal successo di Bisceglie, ritrova tutti i titolarissimi - a cominciare dall'attaccante Vasquez e tra i pali avrà l'imbarazzo della scelta visto che, come se non bastassero le prodezze del baby Costa, ora è tornato a disposizione pure Poluzzi (ex Spal). Il 3-5-2 di partenza, però, non si discosterà da quello che sette giorni fa, appunto, ha saputo battere - seppur di misura - la squadra di Sandro Pochesci.Lo scorso anno - era il 23 gennaio - allo "Scopigno" finì 2-0 per i pugliesi che prima sfruttarono l'ingenuità di Pepe procurandosi il rigore del momentaneo 1-0, poi nella ripresa completarono l'opera col definitivo 2-0. Era una delle prime apparizioni del Rieti targato-Capuano e quella partita la arbitrò il fischietto marchigiano Marco Monaldi di Macerata, proprio come accadrà domani. Coincidenze, chiaramente, alle quali si aggiunge l'altro precedente, quello del 26 agosto 2018 in Coppa Italia contro il Teramo, altra sfida persa dal Rieti che, a questo punto, di tabù da sfatare ne ha due: la Virtus Francavilla e.... Monaldi.(3-4-3): Addario; Aquilanti, Gigli, Granata; Tiraferri, Esposito, Zampa (Tirelli), Zanchi; De Paoli, Beleck, Marcheggiani. All. Caneo.(3-5-2): Costa; Delvino, Marino, Caporale; Nunzella, Di Cosmo, Bovo, Zenuni, Albertini;Puntoriere, Vasquez. All. Trocini.: Monaldi di Macerata (Trasciatti e Rondino).Oggi ore 20,45:Catanzaro-Avellino;Domani ore 15:Bari-Vibobese;Paganese-Catania;Rende-Monopoli;Rieti-Virtus Francavilla;Sicula Leonzio-Cavese;Ternana-Picerno;Domani ore 17,30:Casertana-Viterbese;Potenza-Reggina;Teramo-Bisceglie.Reggina 28Potenza 24Ternana 23Bari e Monopoli 22Viterbese 20Teramo 18Casertana, Catania e Catanzaro 17Virtus Francavilla, Paganese e Vibobese 16Avellino 14Picerno e Cavese 13Rieti 11Bisceglie 10Rende e Sicula Leonzio 6