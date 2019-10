RISULTATI, XII GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel giorno in cui Muriel e l'Atalanta sfoderano un sonante 7-1 all'Udinese, due categorie più sotto, un ex bergamasco irrompe nel campionato di serie C con la seconda doppietta consecutiva: si tratta de "El Tanque" German Denis che ieri ha conquistato la scena al Partenio di Avellino dando il primo dispiacere stagionale ad Eziolino Capuano: 2-1 in favore della Reggina, sempre più capolista del girone C.Capolista in fuga, peraltro, perché se è vero che il Potenza frana clamorosamente a Monopoli (3-0) è altrettanto vero che il Bari sotto il diluvio di Catania non va oltre lo zero a zero e la Ternana se la vede brutta a Vibo Valentia dove al rigore di Bubas in avvio per la Vibonese, risponde Ferrante a poco dalla fine, per un 1-1 che porta le Fere a -5 dalla vetta. Cancellata la delusione post-derby, la Viterbese si ritrova, batte 2-0 la Sicula Leonzio (Volpe e Tounkara in gol) e si piazza al sesto posto, dando ragione a Lopez che mercoeldì scorso nel post-gara dello "Scopigno" fece notare come "non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi oggi, serve solo equilibrio nel rendimento".Rinviene anche il Teramo che si mette alle spalle un avvio stentato ed ora è nella pancia della classifica: ieri il rocambolesco 4-3 casalingo contro la Casertana, mantenendo però sempre il comando delle operazioni. Ancora più ombre che luci per il Catanzaro del dopo-Auteri: l'1-1 casalingo contro il fanalino di coda Rende suona come un'occasione (e due punti) persa, mentre la Virtus Francavilla, domenica attesa dal Rieti allo Scopigno, fa suo il derby pugliese di Bisceglie (1-0, nella foto di Mino Solazzo una fase del match) e si piazza a ridosso della zona playoff.Il Picerno ancora arcigno tra le mura amiche: 2-0 alla Paganese utile per non essere risucchiato in zona playout. Il Rieti a Castellammare di Stabia, invece, annienta la Cavese nell'ultima gara della dodicesima giornata, piazza un 2-0 netto sia sotto il profilo numerico, che sul piano del gioco e chiude una settimana da ricordare: 9 punti in 8 giorni, 8 gol fatti e appena 3 subìti, denotando un evidente cambio di passo rispetto all'avvio di stagione. La cura Caneo comincia a funzionare.Avellino-Reggina 1-2Bisceglie-Virtus Francavilla 0-1Catania-Bari 0-0Catanzaro-Rende 1-1Cavese-Rieti 0-2Monopoli-Potenza 3-0Picerno-Paganese 2-0Teramo-Casertana 4-3Vibonese-Ternana 1-1Viterbese-Sicula Leonzio 2-0Reggina 28Potenza 24Ternana 23Bari e Monopoli 22Viterbese 20Teramo 18Casertana, Catania e Catanzaro 17Virtus Francavilla, Paganese e Vibonese 16Avellino 14Picerno e Cavese 13Rieti 11Bisceglie 10Rende e Sicula Leonzio 6