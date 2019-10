RISULTATI, XI GIORNATA

RIETI - Reggina è la "regina" del girone C. L'undicesima giornata - giocata interamente di mercoledì - incorona la formazione granata che grazie ai primi gol stagionale di German Denis ed il nono sigillo di Corazza (al comando della classifica cannonieri a +1 da Marcheggiani, ndr) travolge il Picerno, scavalca il Potenza (0-0 al "Viviani" contro la Cavese) e "ringrazia" Eziolino Capuano per l'1-0 col quale l'Avellino sbanca il Liberati e ferma la Ternana. Un primato confezionato con una disarmante costanza di rendimento, da parte di una squadra completa in ogni reparto e di sicuro la vera favorita alla vittoria finale, "soprattutto se il Bari non si scrolla di dosso la sufficienza mostrata in questo primo scorcio di stagione" ha detto qualche giorno fa il dt del Rieti, Luigi Pavarese. Bari, però, che spazza via il Catanzaro del nuovo corso Grassadonia (2-0 Awua-Antenucci) guadagna una posizione in classifica e resta in scia delle prime tre, a -4 dalla vetta.Ma l'undicesima giornata, è stata caratterizzata anche da poker del Rieti nel derby con la Viterbese: in uno "Scopigno" tirato a luicido, la formazione amarantoceleste si è mostrata pratica, cinica e soprattutto efficace nel pressing a tuttocampo, una scelta - quella di Caneo - che ha colto di sorpresa anche Lopez, il quale a fine gara altro non ha potuto fare che applaudire il Rieti e definire "polli" i suoi ragazzi. In fondo alla classifica colpo di coda del Rende che centra la sua prima vittoria stagionale inguaiando la classifica (e la panchina) della Sicula Leonzio, al tappeto per la seconda volta in quattro giorni. Per il resto, il Teramo risale la china andando a vincere a Francavilla (2-0), Paganese e Vibonese danno vita ad un pareggio ricco di gol (2-2), la Casertana infligge il secondo stop di fila al Monopoli delle meraviglie (2-1), mentre il Catania cede sul più bello: il Bisceglie di Pochesci, infatti, trova il gol del definitivo 1-1 in pieno recupero con Ebagua.Virtus Francavilla-Teramo 0-2Paganese-Vibonese 2-2Potenza-Cavese 0-0;Rende-Sicula Leonzio 2-0;Ternana-Avellino 0-1;Bari-Catanzaro 2-0;Casertana-Monopoli 2-1;Catania-Bisceglie 1-1;Reggina-Picerno 4-1;Rieti-Viterbese 4-2.Reggina 25Potenza 24Ternana 22Bari 21Monopoli 19Casertana e Viterbese 17Paganese, Catanzaro e Catania 16Vibonese e Teramo 15Avellino 14Virtus Francavilla e Cavese 13Picerno e Bisceglie 10Rieti 8Sicula Leonzio 6Rende 5